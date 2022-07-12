下體「反覆磨蹭」停車場機車 男公然猥褻罪判拘15日

高雄林姓男子趁仁武區名光街某住宅大樓地下停車場柵門故障，竟無故騎車闖入，並脫下褲子裸露生殖器，任意對停放在停車場內的機車反覆磨蹭，被大樓管理員發現報警；經審理，地院將林男依公然猥褻罪，處拘役15天，得易科罰金。

判決指出，林男去年10月8日晚上10時21分許，騎車仁武區名光街一棟住宅大樓，趁停車場柵門故障，侵入地下室停車場，竟脫下褲子裸露生殖器，且隨意對停放在停車場內的機車上下移動磨蹭。

當下大樓管理員察覺有異，下樓察看時，林男隨即騎車逃逸；事後管理員報警，警方循線找到林，依車籍資料、地下室監視器畫面、路口監視器及悔過書等證物，佐證犯行。

警詢、偵訊時，林男都坦承犯行，檢方將他依妨害風化罪起訴，向地院聲請簡易判決處刑。