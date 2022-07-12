又是你！桃園最新酒駕累犯名單 他3度酒駕被逮

今年3月31日酒駕新法上路後，桃園市交通局已公告10波酒駕累犯名單，全市累計有34位酒駕累犯。交通局近日再公布4名酒駕累犯，其中3人是2度酒駕，另1人則是3度酒駕被逮。警方呼籲民眾切勿酒駕，酒後請搭乘計程車或找他人代駕。

桃園市交裁處長張丞邦指出，此次公告的酒駕累犯名單包括張啟泰、林志雄、森偉明、郭仲浩4人，其中，張啟泰在桃園區違規酒駕被攔查，林志雄、森偉明在龜山區違規酒駕；郭仲浩則是在國道三號南向63公里處違規酒駕，這是他第3度酒駕被逮。

張丞邦表示，今年3月31日酒駕新法施行後，於2019年7月1日起10年內第2次累犯，經裁決確定後，依法陸續於酒駕及拒測累犯公告專區揭露違規駕駛人全名、照片及違規事實等資訊。

張丞邦呼籲駕駛人，喝酒不開車，開車不喝酒，勿心存僥倖酒後駕車上路，確保民眾用路及生命安全，飲酒後建議可搭乘大眾運輸或利用「酒後代駕服務」、「改搭計程車」，共同維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康