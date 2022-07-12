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年輕男廚師兼差當詐騙車手 報酬7千被判6月徒刑

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

24歲葉姓男廚師因缺錢花用，加入詐騙集團當車手，聽從成員指示從桃園南下台南，向李姓被害人收取價值95萬元金飾後交給集團上手，獲得7千元報酬。台南地院依詐欺取財罪，判處葉有期徒刑6月，案可上訴。

檢警查出，葉於去年11月加入某詐欺集團擔任取款車手，集團成員於去年11月3日下午2點多，假冒電信公司人員撥打電話與台南李姓男被害人，佯稱他有積欠電話費，又以假警員，謊稱他涉及販毒案件，並與李互加為LINE通訊軟體好友，並稱懷疑李私藏毒品，要求李提供金飾作為檢驗。

李於同日下午3時30分，在台南市仁德區交付金銀項鍊11條、金手飾3只、戒指11只、手表3只（共價值95萬元）與葉，葉依照詐欺集團成員指示，搭乘計程車前往高鐵台南站，再搭乘高鐵返回高鐵桃園站。

葉於同日下午將金飾放置在桃園市中壢區萬坪公園男廁內，交由詐欺集團成員，葉則取得7000元報酬。事後李發覺有異，報警法辦起訴。

法官審酌，葉正值青年，不思循正當管道獲取財物，為圖謀一己私慾，竟加入計畫縝密、分工細膩詐欺集團犯罪組織，負責領取詐欺款項並上繳詐欺集團，助長詐騙歪風熾盛，但念及擔任基層車手，非最核心成員，犯後坦承犯行態度量刑。

法官認為，葉年紀尚輕，現從事餐飲廚師，考量與告訴人成立調解並願意賠償，告訴人請求對其從輕量刑等一切情狀判處徒刑6月。葉另案經有期徒刑宣判，不為緩刑。

24歲葉姓男廚師加入詐騙集團當車手，台南地院依詐欺取財罪，判處葉有期徒刑6月。圖／本報資料照片
24歲葉姓男廚師加入詐騙集團當車手，台南地院依詐欺取財罪，判處葉有期徒刑6月。圖／本報資料照片

詐欺 台南 桃園

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