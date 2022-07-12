不讓台南成廢棄物天堂 聯合稽查小組追變異點

台南遭亂倒廢棄物嚴重，經內政部衛星空照資料顯示，4月前有疑似廢棄物、填土的變異點多達300多處，被批廢棄物、廢土天堂。為加速清查，市府成立聯合稽查小組，預定在8月底前完成勘查。環團希望不要只出嘴，應嚴懲不法；有議員認為從發拆除執照照到建照要嚴格把關，防止亂倒。

台南市許多魚塭、農田被違法以事業廢棄物傾倒、掩埋已有多年，一再遭到檢舉，時代力量立委陳椒華更在今年4月底呼籲別讓台南變成廢棄物與廢土的天堂。由於遭傾倒廢棄物的都是農田與魚塭，市府為了加速清查，責由農業局主導成立聯合小組，加速會勘與稽查。

內政部衛星空拍資料顯示，台南市累積到今年4月因地貌改變的變異點有330多處，由地政局、都發局報農業局聯合稽查。農業局表示，預計8月底完成稽查，其中有10餘件是漁民利用建築剩餘土石方修補塭堤以及鋪在塭堤上方以利車輛載運魚貨時通行，由於無汙染行為，而且長期以來養殖業者也都以此方式鞏固塭堤，市議員蔡秋蘭也為漁民請命，已請示農委會是否合於規定，尚未罰款。

聯合稽查中，有部分魚塭、農地明確掩埋建築剩餘土石方或廢棄物，地政局已依違反區域計畫法開罰20多件，都發局則依違反都市計畫法告發23件，其中19件限期陳訴意見中，違者罰款6萬至30萬元。

台南社大研究員晁瑞光說，台南亂倒廢土、廢棄物嚴重，最近從安南區到學甲、關廟都發現魚塭等凹地被填平，而且是超過柏油路面。之前學甲被掩埋爐渣處的北側將軍溪旁農地，就發現有農地被挖土後掩埋疑似廢棄物，表面再用正常土掩蓋，另鹽水溪上游關廟段也有魚塭、低漥地被掩埋。希望能加強稽查，追查是否有違法。