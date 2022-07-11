聽新聞
test
0:00 / 0:00
她花20萬隆胸卻變「4個乳房」 整形醫師挨告要賠48萬元
馬姓女子去年到醫美診所接受丁姓整形醫師的隆乳手術，術後第2天外觀「猶如四個乳房」，出現「雙層氣泡乳」畸形，她只能只能再接受矯正手術，認為丁有疏失求償68萬餘元，台北地方法院判丁應賠償48萬元，可上訴。
馬女主張，她去年6月21日到醫美診所自費20萬元接受隆乳手術，但丁身為主治、執刀醫師，手術前未盡說明、告知義務，導致她無從得知手術過程、風險等；手術後第2天，她發現兩邊乳房有異狀，「外觀猶如四個乳房」，且日漸嚴重、疼痛。
她到大醫院就診才知道是隆乳術後雙層氣泡乳畸形，並非正常現象，只好再花38萬元接受乳房矯正修補手術；她認為丁手術有過失，要求賠償68萬餘元。
丁雖親自出庭，但未提出爭執或抗辯；法院認為根據就診紀錄、手術同意書、診斷書等相關證據，且丁說法反覆，也不提出書狀，認為刻意延滯訴訟，審酌後判丁應賠償48萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言