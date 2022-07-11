她花20萬隆胸卻變「4個乳房」 整形醫師挨告要賠48萬元

馬姓女子去年到醫美診所接受丁姓整形醫師的隆乳手術，術後第2天外觀「猶如四個乳房」，出現「雙層氣泡乳」畸形，她只能只能再接受矯正手術，認為丁有疏失求償68萬餘元，台北地方法院判丁應賠償48萬元，可上訴。

馬女主張，她去年6月21日到醫美診所自費20萬元接受隆乳手術，但丁身為主治、執刀醫師，手術前未盡說明、告知義務，導致她無從得知手術過程、風險等；手術後第2天，她發現兩邊乳房有異狀，「外觀猶如四個乳房」，且日漸嚴重、疼痛。

她到大醫院就診才知道是隆乳術後雙層氣泡乳畸形，並非正常現象，只好再花38萬元接受乳房矯正修補手術；她認為丁手術有過失，要求賠償68萬餘元。