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因應年底選舉查察工作 檢察官特訓科技查賄

中央社／ 台北11日電

台灣高檢署表示，因應今年年底九合一地方選舉查察工作，今天舉辦「科技查賄專精講習」，召集全國檢察官特訓如何利用最新科技查賄制暴、防制假訊息、斷絕不法金流。

高檢署新聞稿指出，今年年底九合一地方選舉將於11月26日舉行，各地參選人選舉活動已陸續展開，為近年國內最重要及影響國家未來至深的選舉，不容許有不法、暴力、賄選發生，全體檢察官更要積極查賄，以維護選舉的純潔與公正。

然而，現今社會數位科技發達帶動虛擬貨幣盛行以及金流移轉迅速，連同假訊息充斥等趨勢均增加選舉不法行為的複雜度，更提高檢察機關選舉查察的困難度。

為此台灣高等檢察署整備各項最新科技偵查軟硬體設施，提供地檢署檢察官今年選舉查察之用，並於今天於第三辦公室會議室，召集各級檢察署負責今年選舉查察業務檢察官及檢察事務官等80人，實施科技查賄專精講習，且為因應防疫需要，區分為實體及線上同步上課。

講習時，由高檢署專責檢察官講授科技偵查輔助平台（AITP）、數位採證、地理圖資系統（GIS）、測謊及虛擬貨幣金流分析工具等如何運用於選舉查察，期能促進檢察官善用各項科技偵查手段，強化同步訊問、科技整合、團隊辦案的效能，並提升數位鑑識能力，迅速判讀數位證據，以達成「擴大追查、向上溯源」目標。

法務部長蔡清祥出席致詞指出，年底九合一選舉，各級檢察署應在檢察長親自督軍下發揮團隊戰力完成查賄任務，並善用目前已建置的科技偵查指揮中心，同步偵訊並及時掌握數位證據，突破案情。

蔡清祥說，成功的查察賄選就是最好的反賄選宣導，各地檢署於選前若查獲重大賄選暴力、假訊息及境外資金介選案件，在不違反偵查不公開原則下，得適時發布新聞，及時澄清不實謠言防止影響選舉，並遏止有心人士繼續從事不法選舉活動。

主持講習的高檢署檢察長張斗輝，則呼籲國人勇於檢舉妨害選舉相關犯罪，檢察機關對於檢舉人身分必依證人保護法相關規定予以保密，並保障其人身安全，檢舉九合一選舉不法案件，檢舉人最高可獲新台幣1000萬元獎金，請全民共同支持乾淨選舉，掃除不法犯罪。

九合一選舉 檢察官 賄選

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