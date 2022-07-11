女子抓姦罵「賤女人」無罪 法官：不能以小三感覺為準

黃姓婦人在溫泉會館抓姦，衝進車庫怒斥小三是「賤女人」，被訴侵入住居、公然侮辱罪；台北地院認為，黃婦抵達時，配偶與小三正在退房，車庫已非私人空間，黃婦罵小三也事出有因，判黃婦2罪都無罪。可上訴。

黃婦與配偶2021年11月5日已裁判離婚。檢察官指控，黃婦得知配偶與小三有不正常男女關係，2020年3月3日下午會投宿新北市某溫泉會館，與蔡、呂(侵入住居罪各判拘役20日確定)及徵信社約5、6人一齊到現場抓姦。

2020年3月4日上午7時，黃婦趁配偶駕車搭載小三離去時、溫泉會館車庫大門開啟之際，衝進車庫，罵小三「賤女人、不要臉！」，檢方認為，黃婦犯侵入住居、公然侮辱罪，將黃婦起訴。

黃婦否認犯行，稱如果對方沒有與她的配偶一同投宿溫泉會館，不會這樣罵人，而且溫泉會館的車庫是公共場所，她沒有侵入住居。

法官調查，黃婦抓姦前曾打110報案，員警到場前，她為了阻止配偶、小三離去，才衝進車庫，主觀上沒有侵入住居的犯意；依蒐證照片，當時房內已無私物，顯見黃婦的配偶與小三正在退房，黃婦不涉侵入住居。

至於檢察官指控黃婦公然侮辱，法官認為，黃婦說的「賤女人、不要臉」確有負面意涵，不過，一般人對配偶與其他異性在外同住、共度時，會感到憤怒難平，情緒當然大受影響。