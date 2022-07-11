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沒收新制釋憲案 憲法法庭7月19日言詞辯論

中央社／ 台北11日電

味全食品公司等認為刑法沒收規定有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭經併案受理後，訂7月19日上午9時進行言詞辯論，現場開放旁聽並進行網路直播

刑法沒收新制於民國105年7月1日施行。味全公司因油品案，智慧財產法院於106年4月27日認定前味全公司董事長魏應充對98配方調合油部分構成詐欺等罪，判處2年徒刑定讞，另宣告沒收味全公司犯罪所得新台幣3292萬8820元。

味全公司主張，油品案一審判決為105年3月間，沒收新制還沒施行，沒有宣告沒收，因此可見智財法院的判決，就新法沒收效力有回溯，明顯已牴觸憲法之禁止法律溯及既往原則等，不當侵害味全公司的財產權，有違憲疑慮。

憲法法庭表示，味全等5案併案，訂7月19日上午9時於司法院憲法法庭進行言詞辯論，現場開放旁聽並進行網路直播。

辯論爭點包含現行的刑法規定，沒收適用裁判時之法律，另對於其中關於沒收標的為犯罪行為人或第三人「不法利得」部分的規定，是否違反憲法上罪刑法定原則、法律禁止溯及既往原則及信賴保護原則而侵害憲法所保障之財產權，理由為何。

網路直播 司法院 裁判

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