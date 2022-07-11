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妻車禍腦傷住院 夫看她手機有和水電工鹹濕簡訊氣提告

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣一名人夫與林姓妻子結婚十多年，育有子女，林女在3年前在彰化車站附近出車禍，因腦傷住院，人夫查看妻子手機時，意外發現妻子與陳姓水電工曾互傳鹹濕簡訊，包括「摸雞雞」、「洗妳毛毛洞」，人夫企圖挽回，但最後雙方離婚，人夫向林女、陳男求償，台中高分院判賠30萬元確定。

判決指出，彰化縣一名人夫與林姓妻子已結婚18年，育有子女，不過林女在2019年5月至8月間，與擔任水電工的陳姓男子有染，不過人夫被蒙在鼓裡，同年8月底晚間9時許，林女在彰化車站附近發生車禍，因為腦傷送醫治療，人夫在檢視妻子手機時，意外發現妻子與陳男互傳的鹹濕訊息。

妻子與陳男互傳的鹹濕訊息包括「想摸雞雞」、「看咪咪」、「知道嗎？就是興奮高潮的點」、「才會幫你洗那個洞、毛毛的洞」等訊息，人夫看到後，試圖挽回感情，曾數度傳訊給妻子「前面是懸崖，要懸崖勒馬」、「事情過了就算了」、「我選擇原諒體諒，倦鳥總是要歸巢」等語，但仍無法挽回。

林女訴請離婚，台中高分院在今年5月間判准二人離婚，人夫認為林女、陳男侵害配偶權，向法院提起損害賠償告訴，經上訴二審後，法官認二人的訊息，屬於情色、挑逗對話，逾越社會一般通念所能容忍的曖昧情愫，足以破壞婚姻感情，認定林女、陳男需賠償人夫30萬元，全案確定。

彰化縣已婚林姓女子與陳姓水電工有染，互傳情色訊息，台中高分院判二人得賠林女丈夫30萬元確定。圖／本報資料照
彰化縣已婚林姓女子與陳姓水電工有染，互傳情色訊息，台中高分院判二人得賠林女丈夫30萬元確定。圖／本報資料照

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