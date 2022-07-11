借60萬不還 「精靈系女神」黎晏孜怒告製作公司老闆詐欺

獨角獸國際影音製作公司負責人余志賢，前年邀約「精靈系女神」藝人黎晏孜，出任他籌拍的偶像劇《微笑HOUSE》女主角，後來向黎女借了60萬不還，事後挨告詐欺。台北地檢署查出，余男名下無房產，卻以房產已抵押為由向黎女調頭寸，認定他以詐術騙財，今依詐欺罪起訴余男。

原本是資深劇組人員的余男，不僅以謊言向黎女（本名李昀璐）借錢，檢察官還查出，他雖有拍戲計畫，也曾向文化部申請補助，但並未通過審核。2020年12月間，他以獨角獸負責人名義，邀黎女拍戲，同時表示因名下房產已拿去抵押，需要資金周轉，希望能向黎女調頭寸。

由於余男告訴黎女將擔任女主角，黎女於是先借他40萬元現金，後來又轉帳20萬元給余男。隔年1月，黎女發現余男名下根本沒有房產，覺得自己被騙，於是帶同助理及包括楊姓男子在內共4男，與余男相約談判。後來在黎女與助理離去後，余男遭楊男4人毆打成傷，也對黎女及4男提告。