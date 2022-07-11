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借60萬不還 「精靈系女神」黎晏孜怒告製作公司老闆詐欺

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

獨角獸國際影音製作公司負責人余志賢，前年邀約「精靈系女神」藝人黎晏孜，出任他籌拍的偶像劇《微笑HOUSE》女主角，後來向黎女借了60萬不還，事後挨告詐欺。台北地檢署查出，余男名下無房產，卻以房產已抵押為由向黎女調頭寸，認定他以詐術騙財，今依詐欺罪起訴余男。

原本是資深劇組人員的余男，不僅以謊言向黎女（本名李昀璐）借錢，檢察官還查出，他雖有拍戲計畫，也曾向文化部申請補助，但並未通過審核。2020年12月間，他以獨角獸負責人名義，邀黎女拍戲，同時表示因名下房產已拿去抵押，需要資金周轉，希望能向黎女調頭寸。

由於余男告訴黎女將擔任女主角，黎女於是先借他40萬元現金，後來又轉帳20萬元給余男。隔年1月，黎女發現余男名下根本沒有房產，覺得自己被騙，於是帶同助理及包括楊姓男子在內共4男，與余男相約談判。後來在黎女與助理離去後，余男遭楊男4人毆打成傷，也對黎女及4男提告。

由於余男被打時，黎女已先行離開，檢方難以認定黎女有教唆4男打人情事，將她不起訴；動手的楊男4人則依傷害罪各判拘役30天、得易科罰金3萬元，全案目前上訴二審中。而余男明知自己無房產，卻佯稱因抵押缺錢周轉，以不實理由向黎女騙錢，詐欺犯行明確，因此依法起訴。

女藝人黎晏孜怒告獨角獸公司老闆余志賢涉嫌詐欺。圖／翻攝臉書「黎晏孜Zee」
女藝人黎晏孜怒告獨角獸公司老闆余志賢涉嫌詐欺。圖／翻攝臉書「黎晏孜Zee」

詐欺 獨角獸 傷害罪

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