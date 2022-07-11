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男登門討債不成在庭院燒冥紙 判處拘役40日

中央社／ 嘉義市11日電

嘉義縣許姓男子因向莊姓友人催討債務不成，去年12月起，不僅在其住處燒、撒冥紙，還刺破汽車輪胎，警方據報函送法辦，嘉義地院依公然侮辱等罪嫌，判處拘役40日，可上訴。

嘉義地方法院簡易判決書指出，52歲許男去年12月15日上午夥同友人駕車至嘉義縣朴子市莊姓友人住處催討新台幣10萬元債務，被置之不理，引起許男不滿，同日便購買冥紙回其住處，在庭院燃燒少量冥紙，並將剩餘冥紙拋撒在庭院及大門外。

簡易判決書表示，莊男與妻子楊婦的住處緊鄰人車往來頻繁的馬路，經過民眾可以看見其住處庭院動態，許男焚燒及拋撒冥紙行為，足以貶損住戶名譽及社會評價。

另外，許男又於今年1月14日下午，再度駕車前往莊男住處催討債務，又因討債未果，憤而撿拾現場木條刺破莊男妻子楊婦自用小貨車4個輪胎，涉及毀損罪嫌。

許男及楊婦報警處理，警方依許男公然侮辱及毀損他人物品罪嫌函送嘉義地檢署偵辦，檢方認為許男焚燒及拋撒冥紙行為，意使莊男夫婦沾染晦氣，足以貶損其社會聲譽，有侮辱之意，因此依法起訴許男。

嘉義地院審酌許男不以合法管道解決債務紛爭，因情緒失控，涉及公然侮辱及毀損罪嫌，另考量許男坦承犯行，且有意和解，但莊男夫婦無意和解，以致雙方未能達成和解，因此，判處許男拘役40日，如易科罰金，以1000元折算1日。

嘉義 債務 公然侮辱

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