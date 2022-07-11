旅館少東偷拍投宿情侶 沒看到沒錄到一、二審都無罪

高雄一間旅館的黃姓少東，前年8月晚間趁一對情侶投宿時，拿針孔攝影機伸入房間偷拍，但針孔才剛伸入房內，就被屋內的王姓男子發現。橋頭簡易庭依妨害秘密罪處黃男拘役40天，但橋頭地院、高雄高分院審理後，法官認為黃男尚未偷拍，就被情侶發現，而妨害秘密又不處罰未遂犯，都判黃男無罪。

判決指出，黃男是高雄楠梓區一間旅館的少東，前年8月2日晚間6時許，王男帶著歐姓女友投宿旅館，但進入房間不久，王男就在房門外發現疑似針孔設備，隨即衝出門外，找到坐在櫃檯的黃男質問，黃男坦承偷拍，王男錄音後對黃男提告妨害秘密。

檢方偵辦時，黃坦承有拿針孔設備伸入門縫，但稱當天手機根本還來不及打開，就被王男發現，所以沒看到任何影像就抽出鏡頭。檢方偵結後，依妨害秘密罪起訴，橋頭簡易庭審理後，處拘役40天，得易科罰金4萬元。檢方認為量刑過輕上訴。

橋頭地方法院審理時，法官根據王男、歐女等人證詞，認為黃將針孔伸入房間時，就被王男發現，警方到場後，檢查黃男手機，確實未拍到房間內照片，且根據警方查扣的設備，並無可供存取的硬碟空間，因此只能知道黃有將針孔伸入房內，但不足以推論有看到王男、歐女在房間內的活動。

法官認為，刑法妨害秘密罪立法理由，是禁止任意侵害他人具有隱私性質之言論談話或活動，既然保護法益是個人隱私秘密，就法益侵害的結果認定應屬「結果犯」，也就是須以隱私秘密已發生侵害結果，已達窺視、竊聽到他人言論及活動程度時，才有既遂可能，黃男雖著手偷窺，但尚未侵害他人隱私，應屬「未遂」，而妨害秘密又未處罰未遂犯，應屬不罰，逆轉改判無罪。