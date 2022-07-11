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律師主張運安會無證據力 太魯閣號事故罹難者家屬憤怒
花蓮地方法院針對台鐵太魯閣號事故案，今天起連續召開5次刑事審理庭，分別起訴6名被告，今天審理台鐵花蓮工務段主辦工程司潘堂益。他透過律師主張運安會報告無證據能力，引發家屬憤怒，認為潘沒有悔過之心，「難道49人離世不是證據嗎」，認為監督的台鐵應該要負起責任。
去年4月2日台鐵408次太魯閣號列車出軌意外，造成49人死亡、200多人輕重傷，涉嫌肇事的包商李義祥、外籍移工華文好，以及台鐵主辦工程司潘堂益、中棪工程顧問郭國振、聯合大地監造主任李進福、安全衛生人員張齊富財等6人遭檢方起訴。
花蓮地院今天審理潘堂益過失致死、過失傷害、偽造文書等，潘透過律師主張，認為運安會的調查人員不具司法身分，來源只是聽聞沒有證據力，不適用在法庭上。而潘堂益在陳述意見時，雖然說「心裡很難過」、「不是說承辦沒有責任」，仍撇清責任，否認同意李義祥等人在連假施工。
陳姓罹難者家屬說，到現在潘堂益都否認自己的錯誤行為，台鐵也有責任不能置身至外。家屬代表王薇君更氣憤地表示，儘管知道律師要幫潘辯護，但說出「運安會的報告沒有證據力」，很令人感到不解，「知恥近乎勇」，做錯事應該要勇於承擔，而不是一直狡辯。
針對22日審理李義祥的開庭，家屬委託律師陳孟秀指出，李義祥與華文好明知道車子可能會掉到下面的鐵軌，2人還在邊坡討論長達十幾分鐘，沒有停止作業，是有容認死亡結果發生的「未必故意的殺人罪」，且事發後沒有積極通報上級、救護人員，也沒有救助等，應屬「肇事逃逸罪」，會極力向法院主張這2項罪名。
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