彰化縣首例詐領確診理賠金 保險員吃好逗相報6親友一起詐

彰化縣查獲首例詐領防疫險確診理賠金！保險業務員梁姓男子偽造彰化縣衛生局隔離通知書，向二家保險公司詐領12萬確診理賠金，甚至與鐘姓同事吃好逗相報，為親友也詐領12萬、10萬不等理賠金，由於6人均沒有前科，彰化地檢署依詐欺等罪嫌將6人緩起訴，不過需向公庫支付20萬元到6萬元不等緩起訴處分金。

梁姓男子（37歲）是保險業務員，因熟知保險理賠程序，去年5月他以先前為客戶申請理賠時經手的彰化縣衛生局隔離通知書為範本，偽造自己的隔離通知書，再偽刻衛生局防疫專用章，向台灣產物保險公司申請防疫險的10萬確診理賠金，向國泰產物保險公司申請2萬元理賠金。

梁男後來又幫蔡姓友人申請到二家保險公司12萬元理賠金，為鐘姓同事申請到10萬元理賠金，鐘女還給梁男1萬「分紅」，鐘女與梁男也一起為鐘女之夫、鐘兄、兄嫂等3人各向台灣產物保險公司詐領10萬元理賠金，梁男從中分紅4萬、2萬元不等傭金。

去年12月梁男又要以相同手法為不知情的姐姐向台灣產物保險公司申請理賠時，被台灣產物保險公司台中分公司發現有異，即去函彰化縣衛生局查詢後，得知隔離通知書是偽造，而拒絕理賠，並函送彰化地檢署偵辦。

檢察官賴政安偵辦此詐領防疫險保險理賠金案，指揮彰化縣警察局刑警大隊成立專案小組調閱、比對相關資料，釐清犯嫌申請保險理賠過程，循線擴大偵辦後，查獲梁男等6名犯嫌，並於今日偵查終結。