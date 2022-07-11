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台中超商店員盜刷顧客信用卡 店長懊悔：沒聽神明的話

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

台中市辜姓女子發現信用卡遭盜刷5萬多元報警，南投埔里警分局獲報循線查獲在當地李姓超商店員涉有重嫌，疑似盜用店內拾獲待招領的信用卡消費，警方至超商逮人將其送辦，店長則懊悔「沒聽神明的話」引賊入室，害超商也受牽連。

警方調查，辜女日前收到5萬多元的信用卡帳單，上頭8筆消費包括購買遊戲點數、悠遊卡等，因她從未買過遊戲點數，且消費金額龐大，驚覺有異，一查才發現該張信用卡遺失，還遭到盜刷，急忙通報發卡查詢，並報警處理。

而因該信用刷卡盜刷行為全集中在南投埔里某家便利商店，案件轉由埔里警分局調查，該分局獲報後立刻派遣派出所所長陳意松與警員湯富銓至刷卡地點，根據消費時間調閱監視器畫面，發現在該超商任職的22歲李姓大夜班店員涉有重嫌。

店長得知後震驚又懊惱，經警詢問才爆出，聘僱李男前曾將他的照片傳給友人，請友人請示神明，當時神明指示「不OK」，但他還是給李男機會，未料他卻犯案牽連店家，恐連帶負損害賠償責任，非常後悔當時「沒聽神明的話」引賊入室。

警方表示，鎖定李男後即通知他到案說明，李見形跡敗露向警方坦承，他利用深夜值班只有他一人時，盜用在店內拾獲正等待招領的信用卡，儲值遊戲點數或加值悠遊卡購物，訊後，依侵占、詐欺等罪嫌將他函送地檢署偵辦。

埔里警分局則表示，使用信用卡交易時務必多加留意，信用卡遺失應立即打電話給銀行辦理掛失，避免成為犯罪人士鎖定的目標；而拾獲他人物品別忘了「舉頭三尺有神明」切勿心存僥倖使用觸法，李男案件即是「歹路不可行」的最佳實例。

南投埔里警分局獲報民眾信用卡遭盜刷，循線查獲當地一家超商店員涉有重嫌，並將其逮捕送辦。圖／埔里警分局提供
南投埔里警分局獲報民眾信用卡遭盜刷，循線查獲當地一家超商店員涉有重嫌，並將其逮捕送辦。圖／埔里警分局提供

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