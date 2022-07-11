山老鼠盜採539公斤扁柏 遇警丟路邊躲查緝仍難逃法眼

台中市魏姓男子等4人曾涉森林法遭判刑，前年間欲重操舊業，前往大甲溪第四林班地，盜取539.5公斤的扁柏，市價約72萬元，不過魏等人發現警方查緝，將贓物棄置藏放在路旁，警方根據監視器沿途搜尋，查獲贓物，台中地檢署偵結，將魏等4人依違反森林法罪嫌起訴。

起訴指出，魏姓（45歲）、徐姓（45歲）、李姓男子（46歲）曾涉違反森林法遭判刑，前年間與重操舊業，找來陳姓友人（44歲）幫忙，分別駕駛兩輛車，前往東勢林管區掌管的大甲溪事業區第四林班地，由魏、徐持手鋸、鐮刀、背架，將台灣扁柏鋸斷後，放入麻袋內。

四人分開兩輛車，一輛前導、一輛裝有贓物的轎車尾隨在後，因當時警方獲報，有山老鼠出沒盜取林木，因此在南投縣仁愛鄉力行產業道路、翠巒產業道路附近，攔停由徐男駕駛的前導車，而後方李看到後，馬上迴轉駛離，途中將贓物棄置在佳武農路附近。

警方後來攔查到李男車輛，雖然沒有看到贓物，卻在車內聞到濃厚的木頭香氣，經調閱行車路線後，沿途搜索，在李等人的棄置贓物地點，發現扁柏梢材4包、枝梢材16塊、木塊15塊等贓物，總重539.5公斤，市價約72萬元。

保七總隊第五大隊查緝魏等4人到案，4人都承認，當時前往該處盜取林木，遇到警方臨檢，才將贓物棄置在現場，準備事後返回取出，沒想到仍被警方發現。