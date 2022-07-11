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影／台中女騎士遭風箏割喉12公分 劫後有創傷

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

好可怕！台中市40歲詹女騎機車行經13期重劃區東興路一段，卻遭親子施放的風箏線割喉，傷口長達12公分、傷及真皮，今天她由民代陪同召開記者會，詹坦言，「現在仍覺得脖子有異物感，被勒住」。市議員羅廷瑋呼籲，市府應重視13期重劃區土地規劃與治安管理，避免騎士遭割喉事件再演。

台中市地政局表示，13期重劃區東興路以西、三民西路以南未開放區域還有整合標及滯洪池工程施作中，除施工人員進出外，其餘出入口以紐澤西護欄密接阻隔，呼籲民眾勿闖入，未配合將報警處理。

今天上午，市議員羅廷瑋召開記者會，40歲詹小姐出面痛訴，上月19日傍晚5點10分，她下班騎車從南區往中山醫大方向，行經13期重劃區東興路一段與精誠南路口，脖子卻遭風箏線勒住。

詹小姐說，當下她與後方另名男騎士都被風箏線勒脖，所幸男騎士穿外套，脖子無恙，但她脖子硬生被細長的風箏線纏上，當下立即用手拉住，造成脖子長達12公分傷口，一度潰爛，左手無名指也遭風箏線割傷、送醫，醫師說脖子傷口傷及真皮，需時間康復、靜養。

當下詹小姐找到施放風箏的張小姐一家人，對方道歉後離開。詹23日報警，初步與對方連繫，張小姐僅願意賠償3萬元，詹小姐認為，該區域不適合施放風箏，她無故受傷且現在「脖子都覺得有異物感，好像被勒住」，雙方本周四到調解委員會調解。

市議員羅廷瑋指出，13期重劃區涵蓋南區和南屯區，2013年開發，一度因挖到史前文物延宕，如今開發完成但配地仍有問題，地政局應儘速完成配地、交接和清償作業，別讓重劃區空轉。

羅廷瑋指出，重劃區幅員廣大，有些區塊沒有照明設施、監視器，容易成為治安死角，過去曾有不肖改裝車輛競速，現在又發生民眾誤闖重劃區放風箏，導致風箏線割喉事件，呼籲相關單位要重視。

地政局表示，13期重劃區東興路以東區域已全部開放，東興路以西、三民西路以南未開放區域尚有整合標及滯洪池工程施作中，除三民西路留設一處施工人員進出外，其餘計畫道路出入口皆以紐澤西護欄密接阻隔。

地政局強調，平日已請施工廠商定期巡檢工區，若發現非施工人員擅入工區將予以勸離，若未配合會報警協助處理，維護民眾安全。

有關土地交地部分，地政局指出，13期重劃區區內土地筆數1853筆，截至目前已完成私有土地登記近8成，循序辦理土地點交作業，另異議處理完成及剩餘工程施作完工即辦理登記及點交作業，儘早交地於地主。

詹小姐騎車行經13期重劃區東興路一段，卻遭親子施放的風箏線割喉。圖為該風箏。圖／讀者提供
詹小姐騎車行經13期重劃區東興路一段，卻遭親子施放的風箏線割喉。圖為該風箏。圖／讀者提供
詹小姐騎車行經13期重劃區東興路一段，卻遭親子施放的風箏線割喉，傷口長達12公分、傷及真皮。記者林佩均／攝影
詹小姐騎車行經13期重劃區東興路一段，卻遭親子施放的風箏線割喉，傷口長達12公分、傷及真皮。記者林佩均／攝影
詹小姐(右)騎車行經13期重劃區東興路一段，卻遭親子施放的風箏線割喉，傷口長達12公分、傷及真皮。記者林佩均／攝影
詹小姐(右)騎車行經13期重劃區東興路一段，卻遭親子施放的風箏線割喉，傷口長達12公分、傷及真皮。記者林佩均／攝影
詹小姐騎車行經13期重劃區東興路一段，遭親子施放的風箏線割喉，傷口長達12公分、傷及真皮。圖為整形外科的診斷證明書。記者林佩均／攝影
詹小姐騎車行經13期重劃區東興路一段，遭親子施放的風箏線割喉，傷口長達12公分、傷及真皮。圖為整形外科的診斷證明書。記者林佩均／攝影
詹小姐騎車行經13期重劃區東興路一段，遭親子施放的風箏線割喉，傷口長達12公分、傷及真皮。圖為急診醫學科的診斷證明書。記者林佩均／攝影
詹小姐騎車行經13期重劃區東興路一段，遭親子施放的風箏線割喉，傷口長達12公分、傷及真皮。圖為急診醫學科的診斷證明書。記者林佩均／攝影

重劃區 風箏 滯洪池

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