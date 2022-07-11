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暑假酒駕多常波及放假學生 台南警方加強取締10天50件

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南地區酒駕頻傳、暑假更多，更屢傳放暑假學生遭酒駕者波及傷亡；永康警方提早1天6月30日開始加強取締酒後駕車；統計6月30日到昨天11天取締酒駕多達50件，公共危險移送 41件、行政裁罰9件；較去年同期增加29件，永康分局呼籲民眾特別小心。

永康分局統計初步執行成果，6月30日至7月10日止，計取締酒後駕車50件，較去年同期取締21件，增加29件，取締能量增加138％；另防制酒後駕車肇事部分，今年6月30日至7月10日酒後駕車肇事發生5件，較去年同期發生8件，減少3件，酒駕肇事降低38％。

永康分局交通組長葉敏旭說，分析今年上半年交通事故，涉酒後駕車52件，相較去年同期酒後駕車發生交通事故62件，雖然減少10件，但為避免暑假期間，酒後駕車交通事故，危害青少年安全，分局特於暑期規畫取締酒後駕車勤務，整合分局力量，以守望、巡邏及路檢等勤務方式，針對易酒後駕車及危險駕車路段，採用封閉式路檢方式取締，運用跨區域聯合威力巡邏，於聯外道路守望，提高見警率防制酒駕。

警方指出，因疫情穩定又進入暑假，人潮與互動餐敘逐漸增加，為防止酒駕傷害，積極規畫防處酒駕肇事與專案取締勤務，維護暑期安全；而暑期2個月青少年外出機會增多，疫情穩定更讓民眾放鬆、易心存僥倖飲酒，酒駕致他人傷亡，希望加強取締為防制酒駕、保護青少年安全。

永康分局呼籲民眾改變酒駕惡習，切勿心存僥倖，落實指定駕駛或搭乘大眾運輸工具確保安全，暑假期間分局取締是為避免酒駕肇事，保護青少年免遭酒駕者傷害，暑假期間會加強編排取締酒後駕車勤務，嚴格執行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

暑假酒駕多常波及放假學生，台南警方加強取締10天50件。記者周宗禎／翻攝
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暑假酒駕多常波及放假學生，台南警方加強取締10天50件。記者周宗禎／翻攝
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