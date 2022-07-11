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前保險員夥同友人同事 偽造隔離書詐領理賠金

中央社／ 彰化縣11日電

曾任職保險公司的梁男熟知理賠程序，夥同友人、同事偽造彰化縣衛生局隔離通知書，向保險公司詐領10萬元至12萬元不等理賠金，騙局遭拆穿，梁男等6人獲緩起訴、1人不起訴。

彰化地方檢察署今天發布新聞稿表示，曾任保險業務員的梁男熟知保險理賠程序，竟與友人、同事等人，自民國110年5月至12月間，共謀偽造彰化縣衛生局嚴重特殊傳染性肺炎個案接觸者居家（個別）隔離通知書等資料，之後向2家保險公司詐領理賠金得手。

其中一家保險公司發現異狀，函詢彰化縣衛生局是否核發隔離通知書給梁男等人，進而拆穿騙局，彰檢認為事關重大，由辦案經驗豐富檢察官賴政安成立專案小組，查出被告梁男等人分別向台灣產物保險公司、國泰世紀產物保險公司投保防疫險、個人健康險。

保單理賠金額分別為新台幣10萬元、2萬元，其中2人都投保，檢方清查被告分別得手10萬元至12萬元不等，由被告個人獨得或與主嫌梁男朋分花用，檢察官認為被告等人都涉犯刑法詐欺、行使偽造公文書等罪，偵查中曉諭被告將詐領理賠金返還2家受害保險公司。

彰檢指出，被害公司同意檢方對被告予以緩起訴處分，經檢察官考量被告犯後態度良好，且均無前科、詐領金額非鉅等情形，認為6名被告以緩起訴處分為適當，期間均為1年，並應分別向公庫支付6萬元、10萬元、20萬元等，另1名被告梁女不起訴處分。

保險 衛生局

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