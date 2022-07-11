抗議職人撞到完全靜止的車 竟告司法官員肇事逃逸

經常在司法院、法務部陳抗的「抗議職人」陳鐵城去年與台灣高等法院前法警長陳長庚發生衝突，身體撞上官員呂金鑫的車，卻對公務員提告；檢方處分不起訴，陳鐵城聲請再議，台灣高等檢察署日前駁回，2公務員不起訴確定。

陳鐵城控告陳長庚犯強制、傷害罪，控告司法院行政廳專員呂金鑫犯傷害、肇事逃逸罪，但都不成立。

陳鐵城曾阻礙民眾到司法機關洽公，依社會秩序維護法裁罰4000元，他還公然侮辱法務部官員的胞兄是「狗雜種」，判拘役30日。

陳鐵城提告說，2021年11月29日上午8時30分，他在司法院門口陳情，陳長庚(上月退休)妨害他的自由，陳長庚推他，造成他碰到呂金鑫駕駛的小客車，呂肇事後，卻逃離現場。

陳長庚說，陳鐵城每天都來陳情，當天有員警要開單，陳鐵城情緒激動，一直向司法院走，因司法院長官指示司法院有「家宅權」，於是用背部擋住陳鐵城，「是陳鐵城自己重心不穩靠到呂的車子」。

呂金鑫說，他看到陳鐵城靠過來，將車子完全靜止停在原地，有感覺車身被碰撞；他降下車窗問陳長庚可否離開，陳長庚說現場法警處理即可，指示他把車子開走。

檢察官調查，法院及檢察機關的建築體內部，不是一般民眾得自由進出的場所，應經允許才能進入。

陳長庚是法警長，依首長指示維護公營造物的「家宅權」，是依法執行公務，依蒐證畫面，陳長庚沒有明顯推擠陳鐵城，陳鐵城碰到呂金鑫的車，「無法排除是因重心不穩而自行靠向汽車」。