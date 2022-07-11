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影／中警台74封路抓酒駕 一晚抓39件28人送法辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局在8日、9日執行聯合所轄15分局、交大在台74線全線匝道「封閉式」酒駕路檢，並在台中、彰化交界路段，與彰化縣警局區域聯防，統計4小時勤務，查獲39件酒駕，其中28件屬公共危險，移送台中地檢署偵辦。

台中市警局交通大隊在8日晚間9時至9日凌晨1時，擇定台74線快路道路的59處匝道口，執行封閉式路檢，動員604名警力查緝，還與彰化縣警局在路段交界處，展開區域聯防，以遏止酒駕不法。

交大統計，今年1月至6月，總計取締酒後駕車4482件，比去年同期增加283件（+6.7%），未來將維持強力執法，以維護台中市用路人安全。

台中市警局長蔡蒼柏說，透過強力路檢作為，能展現執法強度，確保市民安全，不過防制酒後駕車需要從執法、宣導面同時著手，除針對易發生酒後駕車路段、地點規劃勤務加強查察外，另會持續運用數位電子平台、網路社群媒體宣導，雙向並進，讓台中市朝「零酒駕肇事死亡」目標邁進。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市警局在8日、9日執行台74線取締酒駕勤務，交大大隊長徐坤隆向民眾宣導。圖／台中市警局提供
台中市警局在8日、9日執行台74線取締酒駕勤務，交大大隊長徐坤隆向民眾宣導。圖／台中市警局提供
台中市警局在8日、9日執行台74線取締酒駕勤務，查獲39件酒駕。圖／台中市警局提供
台中市警局在8日、9日執行台74線取締酒駕勤務，查獲39件酒駕。圖／台中市警局提供
台中市警局在8日、9日執行台74線取締酒駕勤務，查獲39件酒駕。圖／台中市警局提供
台中市警局在8日、9日執行台74線取締酒駕勤務，查獲39件酒駕。圖／台中市警局提供

台中市 酒駕

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