貿然穿越馬路害女騎士受傷 嘉義男過失傷害被判3個月

嘉義市黃姓男子貪圖一時方便不走行人穿越道直接穿越馬路，黃姓女騎士見狀緊急煞車閃避，重心不穩人車倒地受傷送醫。黃女憤而提出傷害告訴。嘉義地方法院依過失傷害罪判黃男有期徒刑3月，得易科罰金。

去年9月2日晚上10時許，29歲黃男在嘉義市興業東路與南田路交岔路口，不走行人穿越道，直接從興業東路北側步行穿越到對向南側道路。

剛好黃女騎普通重型機車，由西往東方向行駛，見狀緊急煞車閃避，因重心不穩人車倒地滑行，造成右肘及足不規則裂傷、右肩、雙肘、雙前臂、雙手、雙膝、雙足及趾、小腿等多處挫擦傷。

事後黃女提出傷害告訴，警方偵訊後依傷害罪嫌送辦，檢察官聲請簡易判決。

法官審酌，被告未依規定行走行人穿越道，是肇事主因。告訴人騎機車未注意車前狀況，並隨時採取必要的安全措施，是肇事次因。