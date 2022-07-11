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噪音車引民怨 中警聯合稽查抓10車違規罰1.4萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

近日不少民眾反映改裝車輛暗夜行駛噪音擾人，也有市民向媒體爆料勤美綠園道車聚噪音頻傳，第一警分局在8日與環保局等單位聯合稽查，攔查20多輛車輛，其中有4車改燈、6車噪音檢測超標，依法開罰1.4萬元，另外有陳姓少年無照騎車，開罰6000元。

第一警分局8日深夜與環保局、監理站在五權西路、忠明南路聯合稽查，2小時內攔查、檢測20餘輛汽、機車，其中有4輛改裝燈光、6輛檢測未符標準，其中有一輛白牌打擋機車，噪音值高達98分貝，另有一名陳姓少年（17歲）無照騎機車，都依法告發，改裝與噪音部分，開罰1.4萬元，另外無照駕駛開罰6000元。

第一警分局統計，今年1月至6月，已通報百件噪音車，另使用科技執法移動式測速照相，取締超速違規共10806件，未來將不定期、不固定地點執行「環、警、監聯合稽查」，平時會編排機動巡邏警力，針對疑似噪音車輛錄影蒐證後，通報環保機關進行檢測。

一分局長張啓祥呼籲，超速改裝車駛入中西區將無所遁形，另現逢學生暑假期間，民眾的夜生活也更精采，駕駛人飲酒後應善用代駕服務或搭乘大眾運輸工具，切勿抱持僥倖心態上路。

台中市第一警分局8日晚間與環保局、監理站聯合稽查，查緝噪音車。圖／第一警分局提供
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噪音 監理站 測速

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