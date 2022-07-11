翁茂鍾易服勞役造假二審改輕判 二審檢察官不服提上訴

佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案判刑1年獲准易服勞役，卻串通現已退休的麻豆警分局官田分駐所副所長楊博賢造假紀錄，台南高分院6月底判翁徒刑1年10月，楊1年6月，緩刑4年。台南高分檢檢察官林志峯認為二審量刑過輕，不服二審判決提起上訴。

此案一審翁、楊分處2年2月、1年10月，翁認罪說「知道錯了」，請求緩刑外，楊也希望法官給予改過機會，二審翁改判1年10月，楊則改判1年6月，緩刑4年，應向公庫支付40萬元。

林志峯認為，楊博賢、翁茂鍾二人所犯，應構成刑法第216、213條共同行使公務員登載不實公文書罪，而非二審法官認定的刑法第216、215條行使業務登載不實文書罪，因此提起上訴。

在量刑部分，上訴書指出，一審法院量刑未盡，應於二審量刑時一併計入。一審判決時原認翁茂鍾尚須服前案判決未服1年有期徒刑，僅判翁2年2月徒刑。但一審法院量刑未考量到，翁前案判決未服1年有期徒刑，已罹於時效而無法執行。