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工程師違規被攔懷疑警跟蹤 怒譙2警判刑還要賠錢

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾姓男子在高雄街頭未依兩段式左轉，被兩名巡邏員警攔停盤查不服取締，懷疑員警藏在容易違規的地點取締，對著兩名開單員警辱罵「要不要臉」、「「你警察就不能幹譙是不是」。高雄地方法院審理後，依妨害公務罪判曾男有期徒刑2個月，還要各賠償兩名員警3萬元。

判決指出，曾男去年9月15日中午12時許，騎機車行經前鎮區班超路、崗山中街口時，未依規定兩段式左轉，被前鎮分局兩名陳姓員警攔停告發。

但曾男質疑員警故意尾隨跟蹤他，增加他被攔檢機會，且警方都藏在不重要、容易違規的地點進行取締，對著兩人怒罵「要不要臉啊你」、「警察沒有人敢打你是不是！」「不能抓是不是，X」、「絕對把你們兩個處理掉」。

兩名員警見曾男辱罵，隨即依妨害公務罪移送法辦，並被檢方起訴。曾男辯稱，當時事員警將他壓制在地，無故對他拳打腳踢，才會出口罵他們。

法院審理時，兩名員警拿出密錄器影像，稱當時只是巡邏看到曾男違規，並未跟蹤他，且等派出所支援警力到場後，隨即將他帶上警車，並未動手。

法官勘驗密錄影像，認定當時是曾男情緒激動，指著員警多次，並靠近推擠，出言侮辱、高聲咆哮，不採信曾男說法，刑事部分曾被依妨害公務罪判有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

兩名員警另提刑事附帶民事訴訟，各對曾男求償10萬元，法官勘驗密錄器影像，認為曾男貶損2名官警的名譽，使人性尊嚴及自我人格價值遭受貶損，考量雙方收入、家庭狀況，判曾男各賠償3萬元給兩名員警，可上訴。

曾姓男子違規被攔，他不服取締竟怒譙兩名員警，害得自己被判刑還要賠錢。
曾姓男子違規被攔，他不服取締竟怒譙兩名員警，害得自己被判刑還要賠錢。

妨害公務 警察 民事訴訟

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