37年前被控竊盜判3年 他聲請再審要求檢察官舉證沒刑求

家具行老闆蘇炳坤36年前被控持刀搶銀樓，遭判刑15年確定，經總統特赦，最高法院裁准再審，種種證據顯示他遭冤枉，台灣高等法院2018年再審駁回檢察官對蘇一審無罪的上訴。同案被告郭中雄也試圖聲請再審，台灣高等法院再審更二審7日開庭，律師主張員警張瑞雄證詞和郭的自白都是虛偽證言，認為應由檢察官舉證自白出於自由意志。

對於郭的主張，台灣高等檢察署公訴檢察官向法官答稱，另具狀表示意見。

郭中雄曾是蘇炳坤僱用的員工，兩人曾因薪資問題而不快。蘇、郭被控1986年3月23日凌晨3時20分，以鐵剪破壞鐵窗，侵入新竹市金瑞珍銀樓，由郭自廚房取出菜刀，以備主人發現時使用。

主人陳榮輝驚喊「我家沒有什麼東西」，郭拿菜刀往陳後腦部砍殺1刀，並用尼龍繩綑綁陳妻，搶走約32.79 兩的首飾。

檢察官依懲治盜匪條例強劫而故意殺人未遂罪起訴兩人，雖然一審無罪，後來郭、蘇卻被各判16、15年定讞。蘇不能接受遭陷構，曾逃亡10年之久但又遭逮，直至2000年12月10日才獲總統特赦。

蘇聲請再審時，高院再審庭認為承辦員警因另案在1986年6月19日逮捕郭中雄時，因為「作案手法似曾相識」，基於「靈感」而「大膽假設」，在已有郭中雄犯金瑞珍銀樓搶案的偏見，在求破案的情況下，在青草湖派出所對郭灌水、用電話簿墊著並拿鐵鎚敲打身體刑求。

之後，檢察官偵訊郭中雄時，因為員警也在偵查庭內，郭擔心被借提出來繼續刑求，才未翻供；直至7月5日偵查庭，員警不在場，郭才說出遭刑求，之後歷次法院審理，郭始終供述遭刑求逼供。

郭中雄這次聲請再審，是主張他曾被依連續毀越安全設備於夜間侵入住宅竊盜罪判刑3年，他對加重竊盜未遂犯行不爭執，而是對3次加重竊盜罪部分聲請再審。

爭議3案分別是1985年8月30日新竹蔡家失竊金飾與3萬元、1985年12月底新竹王家失竊裝有6百元的撲滿、1986年1月25日陳家失竊亞美加表和金戒指與2千元。

高院再審更二審7日開訊問庭，郭由律師團幫忙回答法官提問。律師團表示，聲請再審的依據是刑事訴訟法第420條第1項第2款「原判決所憑之證言、鑑定或通譯已證明其為虛偽者。」以及第6款「發現新事實或新證據」，他們認為員警張瑞雄偽證，但偽證罪時效已過，而被告自白又不適用偽證罪，這兩者會落到第420條第2項要件，但刑事訴訟程序不能開啟或續行並非證據不足，所以仍認為可聲請再審。

律師團認為郭中雄當時的自白非出於自由意志，依刑事訴訟法第156條第3項規定，應由檢察官提出自白是出於自由意志的證明方法，否則基於罪疑惟輕原則，應對郭為有利認定。而最高法院發回意旨提到警方對被害人製作筆錄時，如何「短時間內通知3名被害人製作警詢筆錄？」律師希望還原當年警詢過程。