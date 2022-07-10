180歲茄苳樹抵用園區整地費 八大森林董座特助遭判刑
屏東八大森林遊樂區潘姓董事長特助，被控私自將園區一株180歲的茄苳老樹贈送給蔡姓包商，用來抵用園區的整地費，後來蔡姓包商再將茄苳老樹，以15萬元行情轉賣給園藝行。潘男一審被屏東地院依森林法判1年4月徒刑，高雄高分院審理後，認為潘未取得好處，且犯後積極追回老樹，改判7月徒刑。
判決指出，潘男從2019年6月起擔任八大森林遊樂區監察人兼董事長特助，同年11月，八大森林遊樂區請來蔡姓包商整地，但園區疑財務困窘，付不出20萬元整地費用，潘男於是提議將茄苳老樹贈送給蔡姓包商，用來當作整地施工的費用。
2019年11月19日，蔡姓包商請來怪手，挖掘茄苳樹後以半拖車載走，以15萬元價格出售給熊姓園藝業者。後來該茄苳樹所在位置的土地所有權人，發現180歲的老樹不翼而飛報警，警方獲報後，在同月找到該棵遭竊的茄苳老樹，追回後重新種回原位置。
由於茄苳樹位於保安林地，警方訊問後依違反森林法將潘男送辦，檢方調查後，依森林法將潘男起訴。屏東地方法院審理時，潘男辯稱不知道茄苳樹位在保安林範圍，屬於「森林」，知道就不可能白天雇工去搬運。
但屏東地院法官認為，潘男身居園區要職，名片上還明確記載「森林」2字，卻不思以正途籌措資金來源，將茄苳樹用來抵付整地費用，依違反森林法竊取森林主產物罪，判處有期徒刑1年4個月，併科罰金11萬2800元。
潘男不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭考量潘男當時無償受任董事長特助，除未支領薪資外，也未因砍伐茄苳樹獲得任何好處，且他案發後積極找回老樹，並讓該棵茄苳樹種回原地順利存活，改判有期徒刑7月，併科罰金11萬2800元。可上訴。
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