快訊

親戚曝山上徹也母親沉迷宗教 3小孩沒得吃靠接濟

中華快遞罷工成功！加薪5千不秋後算帳 六大訴求全簽了

安倍遇刺現場警察認 聽到第一聲槍響才驚覺有可疑人物

英國籍男子假出境未登機 擅離桃機警方高雄逮捕

中央社／ 桃園機場10日電

航警局今天表示，桃園機場有英國籍男子因居留期滿卻想留在台灣，昨天進入管制區後未登機就離開，在高雄被警方查獲，將依民用航空法及移民署相關規定進行裁處。

警政署航空警察局發布新聞稿表示，昨天接獲航空公司通報，某英國籍男性旅客，原訂在桃園國際機場搭乘上午11時40分起飛往英國航班，卻未登機。

警方表示，經調閱相關監視器，發現這名英國籍男子在登機前，擅自離開管制區並搭乘計程車離去，警方昨天晚間9時許在高雄市將他尋獲。

警方表示，這名英國籍男子供稱，因為7月10日即將逾期停留，以為證照查驗後即屬出境，才擅自離開管制區；全案除依民用航空法裁處外，另將由內政部移民署依相關規定裁處。

警方表示，依據民用航空法第119-3條規定，擅自進出管制區可處新台幣5000元以上、2萬5000元以下罰緩，如外籍人士對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的停留期限有疑慮，可向移民署諮詢相關資訊。

移民署 桃園機場

延伸閱讀

高雄民族路取締超速多 網酸「薪水小偷」 警方說話了

安倍遇刺身亡 高雄紅毛港保安堂自設追思會場供致哀

悼安倍晉三 高雄流行音樂中心愛河點亮追思白光

「抽象高雄」展覽登場 27位畫家展現南方「氣口」

相關新聞

高巿3個月來公布8名酒駕累犯照片 學者：無法防制酒駕

酒駕新法今年3月31日起上路，各地方政府公布累犯姓名照片，高市交通局已公布8次累犯名單。但實施後3個月後，高雄市警方取締...

180歲茄苳樹抵用園區整地費 八大森林董座特助遭判刑

屏東八大森林遊樂區潘姓董事長特助，被控私自將園區一株180歲的茄苳老樹贈送給蔡姓包商，用來抵用園區的整地費，後來蔡姓包商...

內湖警暑期加強取締交通違規 58件違規中有43件無照

時值暑期，台北市內湖警分局為防制青少年深夜集結飆車發生事故，7月1日起在交通違規熱點加強取締違規行為，10日內已取締違規...

槍殺女友男收押竟和槍砲犯衝突 嘉義看守所緊急上銬

涉槍殺前女友的23歲男子梁偉強一審判無期徒刑，全案上訴中，仍收押中，但他6月28日在看守所內，突和另名槍砲案被告何姓男子...

控東海牛乳廠員工持刀恐嚇 法官認證詞重大瑕疵判無罪

台中市趙姓男子是東海大學牛乳加工廠工作，但被巫姓同事指控涉嫌因不滿不幫忙打卡，涉嫌持鐮刀恐嚇「再說砍死你」，還有孟姓課長...

龍辰人本詐騙千萬元 竹聯幫天蠍堂成員被逮

竹聯幫天蠍堂成員林姓、施姓男子，成立「龍辰人本」公司，以投資靈骨塔名義詐騙；萬華警分局獲報後展開調查，本月6日逮到林男、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。