英國籍男子假出境未登機 擅離桃機警方高雄逮捕

航警局今天表示，桃園機場有英國籍男子因居留期滿卻想留在台灣，昨天進入管制區後未登機就離開，在高雄被警方查獲，將依民用航空法及移民署相關規定進行裁處。

警政署航空警察局發布新聞稿表示，昨天接獲航空公司通報，某英國籍男性旅客，原訂在桃園國際機場搭乘上午11時40分起飛往英國航班，卻未登機。

警方表示，經調閱相關監視器，發現這名英國籍男子在登機前，擅自離開管制區並搭乘計程車離去，警方昨天晚間9時許在高雄市將他尋獲。

警方表示，這名英國籍男子供稱，因為7月10日即將逾期停留，以為證照查驗後即屬出境，才擅自離開管制區；全案除依民用航空法裁處外，另將由內政部移民署依相關規定裁處。

警方表示，依據民用航空法第119-3條規定，擅自進出管制區可處新台幣5000元以上、2萬5000元以下罰緩，如外籍人士對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的停留期限有疑慮，可向移民署諮詢相關資訊。