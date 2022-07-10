高巿3個月來公布8名酒駕累犯照片 學者：無法防制酒駕

酒駕新法今年3月31日起上路，各地方政府公布累犯姓名照片，高市交通局已公布8次累犯名單。但實施後3個月後，高雄市警方取締酒駕或拒測案件2796件，與去年同期比較，不降反增，拒測件數更增加一倍。學者觀察，公布累犯的防制效果差，拒測則與執法、法規制定息息相關。

據高雄市警大隊統計，今年4月至6月，警方取締酒駕行為，依公共危險罪送辦的件數1460件，比去年同期1233件增加一成多、酒測未超標只開單告發的件數1100件，也比去年同期668件，增加近7成、拒絕酒測案件236件，也比去年同期113件，更增加1倍多。

中央警察大學交通學系副教授陳高村表示，公布累犯姓名、資訊只是代表執政者有新作法，但對防制酒駕而言是無效的。為何拒測情況愈來愈嚴重？這是警察執法的漏洞，依法民眾拒測後，警方需依規定陳請檢察官依職權核發鑑定許可書，再將民眾送往受委託的醫療機構強制抽血，並依違反「刑法第185條之3」規定移送法辦。但「實務上多數執法僅到開完拒測罰單後就把人放走了」。民眾為了逃避刑法的公共危險罪，寧願繳交高額拒測罰鍰。

警方表示，新法實施3個月，警方取締酒駕累犯件數前5名，依序以鳳山、岡山、林園、苓雅、湖內較多，除了鳳山區因人口多、苓雅區夜店多，岡山、林園和湖內遠離鬧區，涉案者可能具僥倖心態酒後上路。警方呼籲，不要以身試法，各餐廳業者應提醒顧客，酒後不開車，提供代叫計程車或代駕服務，警方將持續嚴正執法，保護大眾安全。

56歲的唐姓男子以打零工維生，家境不佳，雖已婚但與姊同住。他因酒駕涉公共危險罪，6月30日經橋頭地方法院判刑1年3月，判決書條列出他近9年內已12次酒駕，曾取締過他的員警也對他相當頭痛，不過，還沒見到交通局公布他的姓名和照片，說他是「漏網之魚」。

唐姓男子自2003年第一次有酒駕紀錄，被罰1萬8000元以後，不料，2008年、2009年、2011年再犯酒駕，分別判刑3月、4月、5月，直到2012年又酒駕，法官不再輕縱，判刑10月入獄，隔5年後故態復萌，再涉酒駕判刑5月後，2019年變本加厲一連4次酒駕被捕，法院判決他合併執行2年6月徒刑，直到去年5月假釋，不料，今年1月他又在大樹區酒駕再惹官非，新法剛實施後，3月9日他又酒駕，6月30日判刑。

高市交通局從今年4月28日首度公布酒駕累犯名單5人，至今已公布8次共27人。有民眾說，其實沒有人關心累犯是誰，「我們只在意酒駕有沒有減少，不要再發生酒駕悲劇。」也有人說，有多人人要怎麼查酒駕累犯資訊？這種做法真的能降低酒駕嗎？敢酒駕的人大概也不怕被公布吧？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康