內湖警暑期加強取締交通違規 58件違規中有43件無照

時值暑期，台北市內湖警分局為防制青少年深夜集結飆車發生事故，7月1日起在交通違規熱點加強取締違規行為，10日內已取締違規達58件，今特別呼籲民眾切勿有無照駕駛、超速、危險駕駛等行為。

警方表示，暑期是青少年深夜集結飆車的高峰期，7月1日起組合警力針對內湖區堤頂大道、南京東路六段、康寧路三段、民權東路六段、環山路等交通違規熱點加強取締，至今取締酒駕9件、無照駕駛43件、超速1件、非法改裝車輛5件；警方將持續搭配移動式測速照相機機動取締，也將結合環保單位執行「靜城專案」，打及噪音車輛，維護社區寧靜。