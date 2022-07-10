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內湖警暑期加強取締交通違規 58件違規中有43件無照
時值暑期，台北市內湖警分局為防制青少年深夜集結飆車發生事故，7月1日起在交通違規熱點加強取締違規行為，10日內已取締違規達58件，今特別呼籲民眾切勿有無照駕駛、超速、危險駕駛等行為。
警方表示，暑期是青少年深夜集結飆車的高峰期，7月1日起組合警力針對內湖區堤頂大道、南京東路六段、康寧路三段、民權東路六段、環山路等交通違規熱點加強取締，至今取締酒駕9件、無照駕駛43件、超速1件、非法改裝車輛5件；警方將持續搭配移動式測速照相機機動取締，也將結合環保單位執行「靜城專案」，打及噪音車輛，維護社區寧靜。
警方說，年輕族群對於安全駕駛觀念相對薄弱，車輛改裝排氣管製造噪音也將嚴重干擾社區安寧，道路交通管理處罰條例第21條規定，汽車駕駛人，未領有駕駛執照駕駛小型車或機車，處6000元至1萬2000元罰鍰，當場禁止其駕駛；第40條規定，汽車駕駛人，行車速度超過規定最高時速，處1200元至2400元罰鍰；蛇行競速等危險駕車行為，可能觸犯同條例第43條，可處9萬元以下罰鍰、當場禁止駕駛並吊銷駕駛執照，嚴重行為甚至可能涉及刑事責任。
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