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槍殺女友男收押竟和槍砲犯衝突 嘉義看守所緊急上銬

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

涉槍殺前女友的23歲男子梁偉強一審判無期徒刑，全案上訴中，仍收押中，但他6月28日在看守所內，突和另名槍砲案被告何姓男子起口角，進而有肢體衝突，嘉義看守所立即先對兩人施用戒具，約2小時後才解除；所方事後陳報給嘉義地院，各承審兩人案件的合議庭，都裁定同意。

嘉義看守所陳報指出，何姓男子、梁偉強6月28日上午9點45分許，在看守所運動場發生口角，進而打人，所方人員為保護兩人人身安全、並辦理違規，但有擾亂秩序行為之虞，且情形急迫，便先將兩人上手銬，直到當天12點5分為止。

依照「羈押法」規定看守所內施用戒具須要裁准羈押的法院核可，嘉義看守所事後陳報，承審梁偉梁案的院方刑一庭考量，當下確實屬急迫，而戒護人員將梁上手銬時有經看守所長官核准，施用戒具兩小時也屬短暫，讓梁的人身自由受到拘束算輕，所以看守所先施用戒具，並未違法，裁定准許。

承審何姓男子槍砲案的院方刑二庭也認為，客觀上何、梁兩人確實有擾亂秩序，且情形緊迫，施用戒具2小時也沒超過法定時間，沒逾越必要程度和違反比例原則，符合正當程序，核予准許。

涉槍殺前女友的23歲男子梁偉強，在嘉義看守所內，和另名槍砲案被告何姓男子起口角，兩人都被看守所人員上手銬2小時。圖／取自法務部矯正署嘉義看守所臉書
涉槍殺前女友的23歲男子梁偉強，在嘉義看守所內，和另名槍砲案被告何姓男子起口角，兩人都被看守所人員上手銬2小時。圖／取自法務部矯正署嘉義看守所臉書

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