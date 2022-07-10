公投缺失判罰20萬元 陳英鈐續提再審遭駁回

中選會前主委陳英鈐因公投案辦理缺失被監察院彈劾，移送公務員懲戒委員會，公懲會判決罰款新台幣20萬元，陳英鈐多次提起再審被駁回確定後又提再審，懲戒法院判決駁回。

民國107年公投綁大選，監察院認定陳英鈐未於公投日28天前公告所收受政府機關意見書，之後又不執行台北高等行政法院所做停止執行裁定，造成刊登費用新台幣900餘萬元的損失，通過彈劾陳英鈐，並移送公務員懲戒委員會。

公懲會審理後，認定陳英鈐的違失行為除造成國庫損失外，並導致公投公報上登載經撤銷公告的修正意見書，合法公告的意見書未登載公投公報的不合理結果，令民眾混淆無所適從，影響公民投票意願，嚴重損及政府公信力，判決陳英鈐罰款20萬元。

陳英鈐認為原判決對公務員懲戒法適用法規錯誤，以及未斟酌影響原判決的重要證據，提起再審之訴。公懲會審理後，認為陳英鈐提起再審之訴的主張顯無理由，予以駁回。公懲會後改制為懲戒法院，懲戒法院駁回上訴確定。

陳英鈐接著以原判決「適用法規顯有錯誤」、「發現確實之新證據」為由，向懲戒法院提起再審之訴。不過，懲戒法院仍2度駁回陳英鈐的再審之訴。

陳英鈐今年5月間又向懲戒法院提起再審之訴。懲戒法院指出，再審之訴，經撤回或判決者，不得更以同一事由提起再審之訴，陳英鈐此次以同一事由提起再審之訴，並非合法，日前判決駁回。