快訊

夏克立友人不忍了！ 爆氣公開黃嘉千「超過份罪狀」

影／紅牌重機男總統府前翹孤輪 被警方找到辯稱耍帥下場慘

公投缺失判罰20萬元 陳英鈐續提再審遭駁回

中央社／ 台北10日電

中選會前主委陳英鈐公投案辦理缺失被監察院彈劾，移送公務員懲戒委員會，公懲會判決罰款新台幣20萬元，陳英鈐多次提起再審被駁回確定後又提再審，懲戒法院判決駁回。

民國107年公投綁大選，監察院認定陳英鈐未於公投日28天前公告所收受政府機關意見書，之後又不執行台北高等行政法院所做停止執行裁定，造成刊登費用新台幣900餘萬元的損失，通過彈劾陳英鈐，並移送公務員懲戒委員會。

公懲會審理後，認定陳英鈐的違失行為除造成國庫損失外，並導致公投公報上登載經撤銷公告的修正意見書，合法公告的意見書未登載公投公報的不合理結果，令民眾混淆無所適從，影響公民投票意願，嚴重損及政府公信力，判決陳英鈐罰款20萬元。

陳英鈐認為原判決對公務員懲戒法適用法規錯誤，以及未斟酌影響原判決的重要證據，提起再審之訴。公懲會審理後，認為陳英鈐提起再審之訴的主張顯無理由，予以駁回。公懲會後改制為懲戒法院，懲戒法院駁回上訴確定。

陳英鈐接著以原判決「適用法規顯有錯誤」、「發現確實之新證據」為由，向懲戒法院提起再審之訴。不過，懲戒法院仍2度駁回陳英鈐的再審之訴。

陳英鈐今年5月間又向懲戒法院提起再審之訴。懲戒法院指出，再審之訴，經撤回或判決者，不得更以同一事由提起再審之訴，陳英鈐此次以同一事由提起再審之訴，並非合法，日前判決駁回。

陳英鈐 公投

延伸閱讀

北市推公投電子連署系統 可綁台北通簡化流程

落實公職利益迴避 監院：75鄉鎮巿公所未彙報「不理想」

收翁茂鍾送的襯衫遭彈劾 陳子敬：我根本穿不下

綠營「司法戰」開刀張麗善：不要把司法當成政治提款機

相關新聞

槍殺女友男收押竟和槍砲犯衝突 嘉義看守所緊急上銬

涉槍殺前女友的23歲男子梁偉強一審判無期徒刑，全案上訴中，仍收押中，但他6月28日在看守所內，突和另名槍砲案被告何姓男子...

控東海牛乳廠員工持刀恐嚇 法官認證詞重大瑕疵判無罪

台中市趙姓男子是東海大學牛乳加工廠工作，但被巫姓同事指控涉嫌因不滿不幫忙打卡，涉嫌持鐮刀恐嚇「再說砍死你」，還有孟姓課長...

龍辰人本詐騙千萬元 竹聯幫天蠍堂成員被逮

竹聯幫天蠍堂成員林姓、施姓男子，成立「龍辰人本」公司，以投資靈骨塔名義詐騙；萬華警分局獲報後展開調查，本月6日逮到林男、...

男警以警用電腦偷查職棒女孩照片 南警：記兩小過重懲

台南市警四分局華平派出所劉姓警員，6月間利用警政電腦系統，查詢職棒兄弟象隊啦啦隊女孩照片資料，經市警察局發覺查核異常。市...

桃園通緝犯聽警笛聲驚到自曝行蹤 藏樓板夾層仍被逮

桃園市龜山區昨有一男子攀爬2樓招牌，被巡邏員警看見後，翻入屋內便消失無蹤，員警遍尋不見人影，這時隨行的警專實習生發現天花...

剛炫耀酒後沒騎車下秒互換駕駛 她送自己上派出所

高雄藍姓女子前天凌晨4時許喝醉酒坐上友人機車，因未依規定兩段式左轉，被警方攔查告發，坐在後座的藍女還大方向警方炫耀「我喝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。