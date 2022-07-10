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龍辰人本詐騙千萬元 竹聯幫天蠍堂成員被逮

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

竹聯幫天蠍堂成員林姓、施姓男子，成立「龍辰人本」公司，以投資靈骨塔名義詐騙；萬華警分局獲報後展開調查，本月6日逮到林男、施男等6人，移送新北地檢署後，施、林羈押禁見獲准。

警方表示，竹聯幫天蠍堂成員林男（29歲）與施男（44歲）組成「龍辰人本」公司，林等人自3年多前開始，就與旗下業務員鎖定45到90歲靈骨塔位持有者，再派出多名業務員輪番與目標培養感情並試探接受度，以「靈骨塔位投資可獲利翻倍、市場需求大代為尋找買家銷售塔位、購買生前契約再合併出售」等話術遊說。

林男等人3年來至少成功詐騙5名被害人，每人得手數十萬元到千萬元不等，總共不法獲利約1500多萬元。

若遇上被害人反悔要求退款，林男等人即以業務員已離職等語搪塞，或由林男等幫派成員出面告知被害人「僅可退款一成、行情都是如此、不怕被告」等語，意圖使被害人誤認為是投資失利而求償無門。

警方蒐證後6日前往新北、台中逮捕林男等6人，警方發現林男等人將詐騙所得購買3部進口車，搜索後均依不法所得扣押，另於林男住處扣得現金30萬餘元。

全案訊後依組織犯罪條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，林男、施男等人均羈押禁見獲准。至於還有其他被害人，警方還在清查中。

林男等人成立殯葬公司以投資靈骨塔位詐騙多名民眾。記者邱奕能／翻攝
林男等人成立殯葬公司以投資靈骨塔位詐騙多名民眾。記者邱奕能／翻攝

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