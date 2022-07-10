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博弈機房隱身健身房旁拉客 警破門逮3人送辦

中央社／ 台中10日電

台中市警方接獲情資，有博弈機房隱身健身房旁，利用人潮掩護拉攏線上賭客，蒐證後破門查緝，查獲林姓負責人與另2名員工，台中地檢日前偵結，以賭博罪起訴林男等3人。

台中市警察局刑事大隊偵七隊、大雅警分局、刑事局偵查第六大隊第三隊、金門縣警察局刑警大隊等單位，去年底接獲情資，疑有博弈機房的客戶開發中心隱身在健身房旁，利用健身人潮掩人耳目大膽拉客。

警方追查發現，為躲避警方追緝，嫌犯分別在台中市各區大樓內經營各類運動、球賽、彩券等博弈網站供不特定人士進行簽賭，並透過臉書（Facebook）社團及LINE通訊軟體散布廣告拉客，以賺取賭金分成提潤的方式招收下線會員營利，下注賭金逾千萬。

當賭客上門後，再伺機佯稱可投資賭博網站或代操投資、保證獲利等方式誘騙賭客大量入金，以不出金或封鎖賭客等手法詐欺賭客。

警方蒐證完備後，前往此據點破門查緝，當天查獲29歲林姓負責人與李姓、陳姓員工，另4人後續追查到案；訊後，警方依照賭博等罪嫌移送台中地檢署，近日台中地檢署以賭博罪起訴林男等3人。

台中市警察局自去年底，針對網路博弈非法行為組成專案小組，迄今已破獲多場線上博弈機房、call客中心等，並查扣大量電腦設備、網路分享器及監視系統，斷絕博弈機房營運，避免更多民眾遭詐。

警方也發現，近來查獲的網路博弈集團成員年齡多低於25歲，甚至有未成年青少年因高薪、高報酬的引誘而加入，呼籲青少年朋友們暑假期間在外打工應注意求職陷阱。

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