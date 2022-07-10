男警以警用電腦偷查職棒女孩照片 南警：記兩小過重懲

台南市警四分局華平派出所劉姓警員，6月間利用警政電腦系統，查詢職棒兄弟象隊啦啦隊女孩照片資料，經市警察局發覺查核異常。市警四分局內調查劉非因公使用電腦，對他記兩支小過重懲，並停止查詢系統權限，施姓派出所所長督導不周，連帶處分申誡一支。

靠北警察臉書社群，昨天晚間9點多有網友PO文，指安平有員警用公務系統偷查棒球隊女孩照片，資料好幾十筆，「怎麼都沒有懲處消息?是不是壓下來了？」「有背景嗎?」

台南市警四分局說，市警局稽核電腦發覺系統有派出所員警異常查詢數筆，交由警分局主動清查發現，有年輕警員利用警政電腦系統，查詢非公務個資，不當使用警政電腦系統。劉姓警員坦承因好奇，於上班時間，非因公查詢。

警方說，經比對其他資料暫無查出洩密情事，但非因公查詢民眾個資，對劉姓警員予以加重記小過兩支，並停止查詢系統權限，所長督導不周申誡處分，均已報警察核備，無偏袒情事。

據了解，劉姓警員在華平派出所服務近半年，平日表現正常，他向長官表示是好奇才查詢棒球隊女孩資料，事後他很後悔。 查詢對象是職棒兄弟象隊的啦啦隊成員。