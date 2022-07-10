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桃園通緝犯聽警笛聲驚到自曝行蹤 藏樓板夾層仍被逮
桃園市龜山區昨有一男子攀爬2樓招牌，被巡邏員警看見後，翻入屋內便消失無蹤，員警遍尋不見人影，這時隨行的警專實習生發現天花板疑似遭移動，才發現男子躲在夾層之中，而且還是通緝犯，詢後全案依法解送歸案。
龜山警分局龜山派出所昨天下午5時獲報，自強東路有民眾要協助，但巡邏警網到場時未見人影，抬頭一看，卻見一名男子攀附在二樓商家招牌，險象環生。
員警深怕男子從二樓摔落，告知男子不要亂動，但他卻突然翻回屋內，消失無蹤；警方察覺有異，立即通報警網協助，挨家挨戶訪詢，卻都遍尋不著吳男下落。
這時隨行的警專實習生莊家綸發現，二樓公共空間天花板，疑似有被移動的痕跡，員警仔細一看，果然看見男子躲在天花板夾層內；男子被逮個正著，只好乖乖配合。
員警查證身分，發現這名吳姓男子（24歲）涉及洗錢防制法，遭台北地院通緝中，他表示因為聽到警笛聲，以為是警察要來找他，才異想天開從二樓沿著招牌逃離，讓警方哭笑不得，全案依法解送歸案。
副所長曾儒義也對莊家綸的敏銳觀察力讚譽有佳，並期許莊員能利用實習期間好好觀察學習，學以致用，畢業後共同維護社會治安。
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