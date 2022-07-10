剛炫耀酒後沒騎車下秒互換駕駛 她送自己上派出所

高雄藍姓女子前天凌晨4時許喝醉酒坐上友人機車，因未依規定兩段式左轉，被警方攔查告發，坐在後座的藍女還大方向警方炫耀「我喝酒但沒有騎車哦」，不過見員警離開，藍女和友人互換駕駛，結果在成功路派出所前被同一員警認出，呼氣酒測值超標，自己乖乖送上門，被警方依公共危險罪移送法辦。

苓雅分局成功路派出所員警8日凌晨3時30分許，在三多四路與自強三路口巡邏時，發現兩輛機車先後違規，示意停車後依規定盤查、開罰，當時喝到爛醉坐在友人機車後座的藍女，嘻嘻哈哈的回應警方問題，帶著酒意炫耀「我有喝酒但沒有騎車哦！」

警方盤查後，向兩名騎士告知未依規定兩段式左轉，開罰單告誡別在違規後，隨即讓3人離去，但開罰的員警回到派出所後，準備外出執行守望勤務時，在成功路派出所外看到眼熟的藍女，剛剛才炫耀「喝酒沒騎車」的藍女，這次則是跳上機車前座，與沒喝酒的友人互換駕駛，馬上被眼尖員警攔停。

藍女看到被同一員警攔下，一改半小時前的態度，驚覺自己酒駕被抓包後，臉上馬上沒笑容，還消極不配合酒測，多次鼓起雙頰假裝吹氣，只是演戲過程全被員警識破，眼見拒測恐吃上18萬元罰單，只能乖乖配合。

藍女呼氣酒測值每公升達0.76毫克，超過標準值3倍，開心不到半小時，就在經過派出所路口時被攔下，形同自己乖乖上門，警方詢問後，依公共危險罪將藍女逮捕，並移送高雄地檢署偵辦。

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