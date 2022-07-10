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影／賭博網站躲健身房旁牟利千萬 中警衝點抓3人送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

瑪莎拉蒂惡煞案爆發後，台中市警方查辦線上博弈網站據點，去年底掌握「金禾娛樂城」客戶開發中心，藏身在市區的健身房旁。經蒐證後，出動特勤前往破門查緝，當場查獲林姓現場負責人與2名員工，連月來查緝在逃4人到案。台中地檢署近日陸續偵結，先依賭博罪嫌起訴林等3人。

台中市刑大針對線上博奕網站採取斷金流、衝據點的策略，逐一瓦解博弈集團的旗下各組織，去年底掌握，「金禾娛樂城」在北區漢口路的一棟商辦大樓二樓，承租辦公室經營客戶開發中心，另外也因為據點隔壁就是健身房，利用健身房的往來人潮，規避警方查緝。

台中市刑大偵七隊報請台中地檢署檢察官指揮後，與大雅警分局、刑事局中打第三隊、金門縣警察局刑警大隊成立專案小組追查，經蒐證完備後，持搜索票與特警一共前往該據點破門查緝，原本專案小組掌握，現場連同負責人會有7人，但僅查獲林姓負責人（29歲）與李姓、陳姓員工，另外4人則在逃。

經查，林等人是負責博弈網站的客戶開發，透過臉書社團、LINE通訊軟體散布廣告拉客，以賺取賭金分成提潤的方式召收下線會員營利，初查下注賭金破1000萬，全案先將林等3人依賭博、組織犯罪等罪移送台中地檢署後，又在連月來，陸續查緝其他4人到案，近日台中地檢署偵結起訴。

台中市刑大表示，去年底迄今已破獲多場線上博弈機房、call客中心等，查扣大量電腦設備、網路分享器及監視系統，斷絕博弈機房營運，避免更多賭客遭詐。

台中市刑大指出，近來查獲的博弈集團成員年齡部分低於25歲，甚至有未成年青少年因高薪、高報酬的引誘而加入，呼籲年輕學子，暑假在外打工應注意求職陷阱，切勿貪圖優渥報酬而淪為犯罪工具而自毀前程。

台中市刑大搜索博弈網站「金禾娛樂城」的客戶開發中心，查獲現場林姓負責人等人，依賭博等罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大搜索博弈網站「金禾娛樂城」的客戶開發中心，查獲現場林姓負責人等人，依賭博等罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大搜索博弈網站「金禾娛樂城」的客戶開發中心，查獲現場林姓負責人等人，依賭博等罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大搜索博弈網站「金禾娛樂城」的客戶開發中心，查獲現場林姓負責人等人，依賭博等罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大搜索博弈網站「金禾娛樂城」的客戶開發中心，查獲現場林姓負責人等人，依賭博等罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
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台中市刑大搜索博弈網站「金禾娛樂城」的客戶開發中心，查獲現場林姓負責人等人，依賭博等罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大搜索博弈網站「金禾娛樂城」的客戶開發中心，查獲現場林姓負責人等人，依賭博等罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大搜索博弈網站「金禾娛樂城」的客戶開發中心，查獲現場林姓負責人等人，依賭博等罪送辦。記者陳宏睿／翻攝

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