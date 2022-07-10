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地震後洗衣精外流致客摔倒 藥妝店副理拘役確定

中央社／ 台北10日電

2019年8月8日清晨台灣發生芮氏規模6.0有感地震；新北一家連鎖藥妝店因地震致洗衣精瓶身破裂液體流出，一名女顧客因踩到液體摔倒骨折提告。二審日前判值班副理拘役40天確定。

二審台灣高等法院判決指出，藥妝店的吳姓副理於2019年8月8日上午輪值負責打理店務及場地安全維護，經巡視後發現店內二樓走道，因清晨發生芮氏規模6.0有感地震，而有洗衣精瓶身破裂、液體流出情形。

判決指出，吳女將洗衣精瓶身立起並以其他商品圍住後，疏未注意在完成清潔前，於遭污染區域的走道入口，設立告示禁止顧客通行。

後來當天上午11時15分許，一名女顧客在二樓購物時，因踩到殘留在地板上的洗衣精摔倒，而受有多處骨折傷害。

一審法院依過失傷害罪判吳女2月徒刑，得易科罰金；案經上訴，由二審審理。吳女辯稱，當天持續整理因地震掉落商品，有將破裂的洗衣精立起，並以其他商品圍在洗衣精四周，以防止顧客靠近，已盡力防免事故發生。

二審認定，對於專注選購貨架上商品的顧客而言，難以察覺走道會殘留有不該出現的洗衣精，確實有安全疑慮。

二審表示，吳女當時負有維護場所安全的責任，即使沒辦法立刻徹底清潔，也應在受污染區域的走道入口處，設立告示禁止顧客通行；吳女所採取以其他商品圍住措施，並無法積極有效避免顧客滑倒、摔倒風險，本件處置失當，應有過失。

合議庭審酌本件起於地震天災致貨架物品散落，而非吳女以積極行為形成危險環境，且她的職位為店副理，當時她之外，僅有一名工讀生在場，吳女對於地震後人力調派支援整理環境，甚至是否開門營業，並無具體決策實權。

二審考量吳女過失情節與歸責程度，僅在於未採取有效的防免措施，隔絕二樓遭洗衣精污染的區域並禁止顧客通行等，認為原審判刑2月，量刑過重，改判拘役40天，得易科罰金，全案確定。

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