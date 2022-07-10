稱投資套房保證每月4%獲利 某公司負責人吸金三十億元後潛逃國外

李永然律師

一、吸金案件不斷地發生，不少人因而受害

目前台灣除「詐騙案」頻傳外，「吸金案」也經常聽聞，一些歹徒僱用些人員進行「吸金」，藉「高利潤」的回饋，引誘被害人參與投資因而受害！想不要成為吸金案的被害人，也需要透過「修行」戒貪，並提高分辨真假的智慧，避免成為吸金犯罪的被害人。

二、「吸金」的案例

針對此一議題的討論，筆者首先提出兩個案例，讓讀者先認識「吸金」的實際案例：

案例一：誆投資金礦，六年吸十五億元

民國110年11月14日聯合報B版，刊載嘉○生技負責人錡○文涉嫌以「空殼公司」在紐西蘭成立「信託公司」，發行投資印尼「金礦」的「保本型金融商品」，六年吸金遭過台幣十五億元，被害人不乏社會名流（註1）。

案例二：保證每月4%獲利，吸金三十億元後潛逃國外

甲公司標榜於開發中國家都市區購置小型套房，鎖定當地青年族群為出租對象，並以此於國內招攬投資者，號稱投資一間套房新台幣一百萬元，每月租金收益達4%，兩年後保證以原價買回套房，投資者若介紹其他新加入投資者參與該案投資，則可額外每月獲得以新加入投資者投資金額1%計算之獎勵。A參加甲公司舉辦之說明會後，立即自行參與投資，並邀請B作為新加入之投資者。

詎料，一年半後，甲公司財務出現危機，投資者紛紛提告，經檢調調查發現，甲公司總計取得投資款達新台幣三十億元，甲公司之負責人則潛逃國外。

三、吸金行為人的刑責

其次，筆者探討目前法律如何規範吸金行為。在上述一、二兩個案例均涉及違反《銀行法》第29條之1。

於介紹《銀行法》第29條之1規定前，必須先行了解《銀行法》第29條第1項規定：「除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務」。

（本文出自《李永然律師談運用法律精進修行》，未經同意禁止轉載。) 因此，除了「依法組織登記之銀行」外，任何人都不可以經營「收受存款」、「受託經理信託資金」、「公眾財產或辦理國內外匯兌業務」。

倘若違反此規定，將依同法第125條規定，處三年以上十年以下有期徒刑；若其犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元以上者，則處七年以上有期徒刑，刑事責任相當沉重。

一般投資者通常不會自居為「銀行」，而進行上述業務，因此通常不會違反《銀行法》第29條規定。然而，《銀行法》第29條之1卻將某些本質上不是收受存款的行為，透過法律規定，將之視為同法第29條第1項的「收受存款」行為，亦即《銀行法》第29條之1擴大了《銀行法》第29條第1項規定之適用範圍，此即為許多投資者不慎違反《銀行法》第29條之緣由。

《銀行法》第29條之1規定：「以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論。」

若對照甲公司所標榜的投資招攬宣傳，以及實際收受投資款項的事實，將發現甲公司確實以「收受投資」為名，向「多數人或不特定人」收受款項，並約定每月4%即一年48%的收益報酬，若對照國內目前銀行定存利率，通常亦會被認定為「與本金顯不相當」之報酬，所以甲公司及其負責人雖然並未直接標榜收受存款，卻會因為《銀行法》第29條之1的規定，而違反非銀行不得從事銀行業務的規定（註2）。

如果構成吸金的犯罪行為，則將依《銀行法》第125條第1項規定，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新台幣一千萬元以上二億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新台幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科新台幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。

註1：何毓庭撰：〈誆投資金礦6年吸15億〉乙文，載聯合報110年11月14日B版。

註2：參見李永然、谷逸晨合撰：〈民眾對《銀行法》第29條之1適用的法律須知〉乙文，載投資情報頁79，民國108年12月出刊。

某公司標榜於開發中國家購置小型套房，鎖定當地青年族群為出租對象，並以此於國內招攬投資者。示意圖／ingimage

（本文摘錄出自《李永然律師談運用法律精進修行》，作者為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人，未經同意禁止轉載。)