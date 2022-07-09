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女騎士滿身酒氣拒測 辱罵員警還咬傷手臂判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

38歲鄭姓女子4月16日晚間，騎車行經台南市小東與東豐路口時，因行車抽菸而被攔查，員警發現她有明顯酒氣卻拒絕酒測，準備移置保管其機車，她竟辱罵員警「你是在靠北三小」，員警依法逮捕過程中左手臂還被咬傷，法官認她對於公務員依法執行職務時施強暴，處拘役40日。

案發當時，警方發現她有明顯酒氣，要求她接受酒測遭拒，準備移置保管其機車，她因而情緒失控，辱罵員警「你這個假T，是在講三小(台語)」，又對另名員警咆哮辱罵「你是在靠北三小」，員警見狀逮捕程序過程中，還被咬傷左手臂。警方認她涉妨害公務等罪，移送法辦。

鄭女因犯詐欺案，經判決2年8月，2020年3月底假釋出監，並於同年12月19日縮刑期滿。鄭女覺得事情鬧大了，於警詢及偵查中坦承犯行。警方也提交職務報告、密錄器影像及翻拍照等佐證，法官認事證明確，指鄭女觸犯侮辱公務員罪及以強暴妨害公務執行罪，從重依妨害公務執行罪處斷。　　　　　　

台南地院審酌，鄭女於員警依法執行公務之際，竟出言辱罵，且以暴力行為相向，其行為對公務員依法執行職務公信力已造成相當危害，而影響國家公權力正當行使。惟念她犯後坦承犯行態度，兼衡其智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，依法量處其刑。

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台南地院審酌，鄭女於員警依法執行公務之際，竟出言辱罵，且以暴力行為相向，認她對於公務員依法執行職務時施強暴，處拘役40日，可上訴。圖／本報資料照
台南地院審酌，鄭女於員警依法執行公務之際，竟出言辱罵，且以暴力行為相向，認她對於公務員依法執行職務時施強暴，處拘役40日，可上訴。圖／本報資料照

妨害公務 公務員 台南

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