基隆警局長退休前春專案大臨檢 劉耀欽：秉持從警初衷

基隆市警局長劉耀欽因家庭因素申請7月16日退休，警政署已核准，昨晚劉耀欽親自帶隊執行青春專案擴大臨檢 保護青少年暑期安全，一直到今天凌晨。劉耀欽表示，雖已宣布要辦理退休，但仍會秉持從警初衷、戮力從公，全力維護治安及交通工作，請市民朋友放心。

基隆市警察局昨晚11時，由局長劉耀欽親自率員執行「暑期保護青少年青春專案」擴大臨檢勤務，他提示臨檢工作重點，要求員警運用優勢警力威力掃蕩轄內KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所，及規畫於各易肇事路段執行路檢攔查，全力杜絕青少年改裝排氣管車輛炸街、飆車及酒駕，維護用路人生命安全。

警察局7月1日至9日已查獲9名青少年深夜流連於場所內，將違法業者依違反社會秩序維護法予以裁罰，昨晚臨檢再宣達不得容留青少年超過深夜零時時段，避免觸法，若發現滋事、濫用藥物等情狀，務必立即通知警方到場處置。

劉耀欽表示，雖已宣布要辦理退休，但仍會秉持從警初衷、戮力從公，所屬同仁亦會堅守崗位，全力維護治安及交通工作。