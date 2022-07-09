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基隆警局長退休前春專案大臨檢 劉耀欽：秉持從警初衷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市警局長劉耀欽因家庭因素申請7月16日退休，警政署已核准，昨晚劉耀欽親自帶隊執行青春專案擴大臨檢 保護青少年暑期安全，一直到今天凌晨。劉耀欽表示，雖已宣布要辦理退休，但仍會秉持從警初衷、戮力從公，全力維護治安及交通工作，請市民朋友放心。

基隆市警察局昨晚11時，由局長劉耀欽親自率員執行「暑期保護青少年青春專案」擴大臨檢勤務，他提示臨檢工作重點，要求員警運用優勢警力威力掃蕩轄內KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所，及規畫於各易肇事路段執行路檢攔查，全力杜絕青少年改裝排氣管車輛炸街、飆車及酒駕，維護用路人生命安全。

警察局7月1日至9日已查獲9名青少年深夜流連於場所內，將違法業者依違反社會秩序維護法予以裁罰，昨晚臨檢再宣達不得容留青少年超過深夜零時時段，避免觸法，若發現滋事、濫用藥物等情狀，務必立即通知警方到場處置。

劉耀欽表示，雖已宣布要辦理退休，但仍會秉持從警初衷、戮力從公，所屬同仁亦會堅守崗位，全力維護治安及交通工作。

針對執行成果，少年警察隊副隊長高玉憲說，昨天11時至今天2時針對網咖、撞球館等轄內青少年易聚集、滋事場所加強臨檢，並於各易肇事路口執行路檢攔查，防制青少年飆車、酒駕等行為，計查獲公共危險1件1人、詐欺通緝犯1件1人。

基隆警局長退休前春專案大臨檢，劉耀欽：秉持從警初衷。記者游明煌／翻攝
基隆警局長退休前春專案大臨檢，劉耀欽：秉持從警初衷。記者游明煌／翻攝
基隆警局長退休前春專案大臨檢，劉耀欽：秉持從警初衷。記者游明煌／翻攝
基隆警局長退休前春專案大臨檢，劉耀欽：秉持從警初衷。記者游明煌／翻攝
基隆警局長退休前春專案大臨檢，劉耀欽：秉持從警初衷。記者游明煌／翻攝
基隆警局長退休前春專案大臨檢，劉耀欽：秉持從警初衷。記者游明煌／翻攝
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基隆警局長退休前春專案大臨檢，劉耀欽：秉持從警初衷。記者游明煌／翻攝
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臨檢 警察

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