沒砍光543棵果樹檢方命他入獄 法院認沒調查水保幫撤銷

台中吳姓男子占用山坡保育地經營果園種543棵梨樹、桃樹，被依水保法判刑5月，檢察官以吳不全數移除還想繼續謀利，不准易科罰金命他入獄，經吳妻聲明異議，主張果樹移涉及水保專業，法院認為，檢方沒強求吳移除果樹，也未能調查情狀，撤銷執行命令，可抗告。

檢調查，吳男非原住民，卻擅自在台中和平區內列管為原住民保留地、山坡地保育區內營果園，種植543棵梨樹、桃樹及架設建物、灌溉設施等，占用山坡地達1萬1645平方公尺，經法院依違反水土保持法非法墾殖、占用致水土流失未遂罪判刑5月確定，得易科罰金。

吳的妻子主張，台中地檢要求拆除地上物，先生也已經拆除今年3月8日點交和平區公所，但地上果樹所在坡度過大，以請求中檢、區公所委託專業廠商處理，保留原植根避免水土流失，檢察官卻稱她先生蓄意拖延以謀私利，因此不准易科罰金命入獄，請求撤銷。

台中高分院查，吳男今年1月26日到案經台中地檢執行書記官做筆錄，吳表示3個月內會依判決履行拆除地上物，並特別說明果樹移除可能涉及水保專業，請求區公所專業處理，經書記官再送檢察官審核。

中檢檢察官4月26日則以，1月26日傳喚吳，其同意3個月內拆除、砍除果樹等地上物，卻為圖利而假意拆除水塔、屋頂等局部地上物，543棵果樹絲毫未動，惡性重大，不准他易科罰金。

台中高分院認為，吳男筆錄非檢察官親自為之，檢方以沒履行地上物就否准易科罰金，檢察官是否有讓吳充分表示意見機會已有可疑，況且吳已多次陳述移除果樹涉及專業，以防土石流發生並請求協助，認定檢方指揮命令有瑕疵，違反憲法保障人權、訴訟權規定。