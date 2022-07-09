快訊

百萬網紅分享合照卻遭出征 柯文哲親自留言致歉

史上最苦命高三生 新課綱白老鼠提前體驗社會現實

劉亮佐曬貼臉父女照 曝奶爸生活「夾縫中補眠」：還在適應

陸女擁有雙重身分來台卻吃官司 法官還她清白

聯合報／ 記者林保光／即時報導

大陸籍曲姓女子在大陸擁有雙重身分，一姓曲、一姓王，12年前她嫁來台灣，以其中王姓名字登記結婚，但來台後，移民署發現她姓曲，依偽造文書罪將她移送法辦。幾經多年訴訟煎熬，高雄地方法院查出，她在大陸的確有雙重合法戶口，終於判她無罪，還她清白。

據了解，曲姓女子是大陸河南省人，她從小跟隨祖母，因祖母改嫁到河南泌陽縣，祖母才讓她隨繼祖父姓曲，在泌陽縣申請曲姓戶口。

但她10幾歲時祖母離婚，又跟祖母搬至河南駐馬店市，曲女的父親姓王，父親在世時，要她認祖歸宗，才在駐馬店市，又幫她申請「王一茹」的戶口，她因此在大陸擁有雙重戶口、2個身分。

2010年曲女和高雄市大寮區林姓男子，在駐馬店市結婚，她便利用王姓身分登記結婚，並以王一茹身分證，申請來台與配偶團聚，到大寮區戶政事務所登記結婚。

直到2015年，她向移民署申請大陸地區人民在台灣定居，移民署人員發覺，她的大陸身分是姓曲，認為她涉嫌偽造文書，將她移送法辦，檢方也以同罪名起訴。

曲女在高雄地方法院審理時，強調「我就是王一茹，王一茹就是我，2個都是我的合法身分」，才說出她的曲折的身分。

曲女說，父親幫她再申請戶口時，因大陸還沒有電腦化，她才擁有雙重戶口，後來大陸要「戶政系統體制化」，對雙重戶口的人，要求擇定1個戶口，她原本選定王姓戶口、註銷曲姓戶口，但河南省因曲姓曾有判決紀錄，基於管理戶口，要求她保留曲姓戶口，而註銷王姓戶口。

高雄地方法院透過海基會，取得河南泌陽縣公證書，確認曲女、王女其實是同1人，「雙重戶口情況屬實」，證實曲女以王一茹身分申請來台，無任何虛捏或冒用他人名義之情，判決她無罪，還她清白。

曲姓女子在大陸擁雙重戶口，但嫁來台灣被訴偽造文書，高雄地方法院還給她清白。記者林保光／攝影
曲姓女子在大陸擁雙重戶口，但嫁來台灣被訴偽造文書，高雄地方法院還給她清白。記者林保光／攝影

移民署 結婚

延伸閱讀

大陸學歷採認辦法修正 僅寫論文取得博士台灣不採認

美擬禁晶片設備出口大陸

前大陸公安副部長孫力軍 一審遭控收賄近30億

「取款難」風波未息…河南村鎮銀行儲戶 又被「賦紅碼」

相關新聞

趙少康告網友要揪出真實身分 強調同島一命都是台灣人

知名媒體人趙少康，今天在台北市議員游淑慧陪同下，到大安警分局提告帳號為「Abu Ammar」的網友，他涉嫌在網路發表激烈...

台南三合院遭租戶兒子縱火 這原因他被減刑

台南善化區一處三合院去年8月間發生火警，吳姓承租戶兒子自行逃生，臉、頭部燒燙傷送醫救治，所幸火勢很快被撲滅，經調查罹患思...

罵警「包庇吃案」算妨害公務？可受公評逆轉無罪確定

台中張姓男子檢舉騎樓占用，他不滿第一分局女警處理結果，2人大吵時口出「就是你在那邊包庇吃案縱容」等語，法院一審以張攻擊女...

沒砍光543棵果樹檢方命他入獄 法院認沒調查水保幫撤銷

台中吳姓男子占用山坡保育地經營果園種543棵梨樹、桃樹，被依水保法判刑5月，檢察官以吳不全數移除還想繼續謀利，不准易科罰...

陸女擁有雙重身分來台卻吃官司 法官還她清白

大陸籍曲姓女子在大陸擁有雙重身分，一姓曲、一姓王，12年前她嫁來台灣，以其中王姓名字登記結婚，但來台後，移民署發現她姓曲...

新竹婦控堆磚牆害她不慎跌傷 結局反轉遭判3個月徒刑

謝姓婦人報警控訴王姓女子在路旁任意放石磚，害得自己不慎絆倒跌傷，但警方事後調查相關人證詞並調閱相關監視器畫面，發現根本就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。