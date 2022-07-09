陸女擁有雙重身分來台卻吃官司 法官還她清白

大陸籍曲姓女子在大陸擁有雙重身分，一姓曲、一姓王，12年前她嫁來台灣，以其中王姓名字登記結婚，但來台後，移民署發現她姓曲，依偽造文書罪將她移送法辦。幾經多年訴訟煎熬，高雄地方法院查出，她在大陸的確有雙重合法戶口，終於判她無罪，還她清白。

據了解，曲姓女子是大陸河南省人，她從小跟隨祖母，因祖母改嫁到河南泌陽縣，祖母才讓她隨繼祖父姓曲，在泌陽縣申請曲姓戶口。

但她10幾歲時祖母離婚，又跟祖母搬至河南駐馬店市，曲女的父親姓王，父親在世時，要她認祖歸宗，才在駐馬店市，又幫她申請「王一茹」的戶口，她因此在大陸擁有雙重戶口、2個身分。

2010年曲女和高雄市大寮區林姓男子，在駐馬店市結婚，她便利用王姓身分登記結婚，並以王一茹身分證，申請來台與配偶團聚，到大寮區戶政事務所登記結婚。

直到2015年，她向移民署申請大陸地區人民在台灣定居，移民署人員發覺，她的大陸身分是姓曲，認為她涉嫌偽造文書，將她移送法辦，檢方也以同罪名起訴。

曲女在高雄地方法院審理時，強調「我就是王一茹，王一茹就是我，2個都是我的合法身分」，才說出她的曲折的身分。

曲女說，父親幫她再申請戶口時，因大陸還沒有電腦化，她才擁有雙重戶口，後來大陸要「戶政系統體制化」，對雙重戶口的人，要求擇定1個戶口，她原本選定王姓戶口、註銷曲姓戶口，但河南省因曲姓曾有判決紀錄，基於管理戶口，要求她保留曲姓戶口，而註銷王姓戶口。