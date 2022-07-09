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趙少康告網友要揪出真實身分 強調同島一命都是台灣人
知名媒體人趙少康，今天在台北市議員游淑慧陪同下，到大安警分局提告帳號為「Abu Ammar」的網友，他涉嫌在網路發表激烈言論，認為張善政是高等外省人，林智堅是低等閩南人。趙少康認為此人心態可議，非常可惡，因此提告希望警方揪出這名藏身電腦營幕後的網友。
趙少康和游淑慧都表示，現在已經是2022年了，都什麼時代了，還在操弄族群議題；不管是閩南人、客家人、原住民、外省人，都只有一個稱呼，那就是台灣人，大家同島一命。
趙少康也強調，臉書社團「趙少康【戰鬥藍】根本不是他經營的臉書網站，他只有一個正式的官網，這些打著藍營或他名號的網路社團，根本不能代表他本人及團體。
同時他也指責部分節目與名嘴，明知「Abu Ammar」的背景可疑，根本不知道他是誰，也不知道是不是反串的角色，也無法代表部分群組，卻在節目中含糊其詞，不說「Abu Ammar」，直接以「戰鬥藍」來代稱，他也對此相當不滿。
趙少康說，他是要選總統的人，他最希望台灣沒有省籍狀況，都是台灣人，這種言論應該受到譴責，這種言論不管是對張善政及林志堅都不好，他預料這種網友言論惡意抹黑、反串的行為，在選舉接近的日子會越來越多，往後他再遇到這些惡意挑起省籍對立、撕裂族群的人，講一次他就告一次，今天他到警局，對「Abu Ammar」提告加重誹謗及社維法。
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