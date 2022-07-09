台南三合院遭租戶兒子縱火 這原因他被減刑

台南善化區一處三合院去年8月間發生火警，吳姓承租戶兒子自行逃生，臉、頭部燒燙傷送醫救治，所幸火勢很快被撲滅，經調查罹患思覺失調症的兒子持打火機點燃床上草蓆，再往廚房開啟瓦斯縱火，法官認他因精神障礙以致辨識行為顯著減低而減輕其刑，判1年4月徒刑。

檢警調查，20多歲吳男吳患有思覺失調症，與父母承租善化區三合院房屋左伸手處，去年8月13日8時14分許，他在臥室內以打火機點燃床上草蓆，導致床鋪起火燃燒，又前往廚房開啟瓦斯桶開關，使瓦斯氣體逸漏於外，再持點火槍點火燃燒後，便走出門外。

火勢延燒後，致臥室、廚房天花板、牆面受嚴重煙燻，以及內部陳設多處燬損，但未使該住宅主要結構因此喪失原本效用。台南市消防局獲報後趕赴現場撲滅火勢，並將吳男送醫急救，臉、頭部燒燙傷送醫救治，沒有生命危險。

他警詢時表示，之所以會放火，是因腦中有聲音一直逼他。案發後送醫治療，經診斷為妄想型思覺失調症。

台南地院合議庭委託奇美醫院精神鑑定，認他因精神病性症狀影響，合併認知功能受損，衝動控制下降，對現實感缺乏判斷力，受幻聽與相關的恐懼情緒而出現失控言行；這起縱火事件，便是受到命令式聽幻覺干擾，而存有恐懼害怕的情緒，心生輕生意念，雙重影響下致其對現實判斷力下降而縱火，認他因精神障礙以致辨識行為違法與依其辨識而行為能力，顯著減低。

合議庭認為，吳男犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪及漏逸氣體罪，從重以放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪論處。