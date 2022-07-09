快訊

暑假戲水 靠旅平險不夠…海域險這些活動全包

槍手動機曝！怨安倍與某宗教團體有關「害母捐錢破產」

台南三合院遭租戶兒子縱火 這原因他被減刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南善化區一處三合院去年8月間發生火警，吳姓承租戶兒子自行逃生，臉、頭部燒燙傷送醫救治，所幸火勢很快被撲滅，經調查罹患思覺失調症的兒子持打火機點燃床上草蓆，再往廚房開啟瓦斯縱火，法官認他因精神障礙以致辨識行為顯著減低而減輕其刑，判1年4月徒刑。

檢警調查，20多歲吳男吳患有思覺失調症，與父母承租善化區三合院房屋左伸手處，去年8月13日8時14分許，他在臥室內以打火機點燃床上草蓆，導致床鋪起火燃燒，又前往廚房開啟瓦斯桶開關，使瓦斯氣體逸漏於外，再持點火槍點火燃燒後，便走出門外。

火勢延燒後，致臥室、廚房天花板、牆面受嚴重煙燻，以及內部陳設多處燬損，但未使該住宅主要結構因此喪失原本效用。台南市消防局獲報後趕赴現場撲滅火勢，並將吳男送醫急救，臉、頭部燒燙傷送醫救治，沒有生命危險。

他警詢時表示，之所以會放火，是因腦中有聲音一直逼他。案發後送醫治療，經診斷為妄想型思覺失調症。

台南地院合議庭委託奇美醫院精神鑑定，認他因精神病性症狀影響，合併認知功能受損，衝動控制下降，對現實感缺乏判斷力，受幻聽與相關的恐懼情緒而出現失控言行；這起縱火事件，便是受到命令式聽幻覺干擾，而存有恐懼害怕的情緒，心生輕生意念，雙重影響下致其對現實判斷力下降而縱火，認他因精神障礙以致辨識行為違法與依其辨識而行為能力，顯著減低。

合議庭認為，吳男犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪及漏逸氣體罪，從重以放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪論處。

合議庭指出，放火燒燬現供人使用之住宅罪法定最低度刑為有期徒刑7年，除未遂減輕其刑，審酌他犯後坦承犯行，且他因精神障礙以致辨識行為違法與依其辨識而行為能力，顯著減低，又吳父已與屋主約定將住宅恢復原狀，屋主也沒有要向他求償或提告，情堪憫恕，再減其刑。認他放火燒燬現供人使用之住宅未遂，處1年4月，可上訴。

台南地院認吳男因精神障礙以致辨識行為違法與依其辨識而行為能力，顯著減低，犯放火燒燬現供人使用之住宅罪，未遂，處1年4月，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認吳男因精神障礙以致辨識行為違法與依其辨識而行為能力，顯著減低，犯放火燒燬現供人使用之住宅罪，未遂，處1年4月，可上訴。圖／本報資料照

台南 思覺失調症 縱火

延伸閱讀

討厭大自然？日消防員長期在森林縱火 10年內狂燒48次

不滿復合遭拒 新北女傳訊「我剛幹大事」拎5罐汽油瓶縱火

4外籍年輕人半夜睡不著到公園嬉鬧 涉縱火燒器材

竹市輪胎行縱火8死26日辦告別式 屋主累癱旅店過夜

相關新聞

台南三合院遭租戶兒子縱火 這原因他被減刑

台南善化區一處三合院去年8月間發生火警，吳姓承租戶兒子自行逃生，臉、頭部燒燙傷送醫救治，所幸火勢很快被撲滅，經調查罹患思...

罵警「包庇吃案」算妨害公務？可受公評逆轉無罪確定

台中張姓男子檢舉騎樓占用，他不滿第一分局女警處理結果，2人大吵時口出「就是你在那邊包庇吃案縱容」等語，法院一審以張攻擊女...

新竹婦控堆磚牆害她不慎跌傷 結局反轉遭判3個月徒刑

謝姓婦人報警控訴王姓女子在路旁任意放石磚，害得自己不慎絆倒跌傷，但警方事後調查相關人證詞並調閱相關監視器畫面，發現根本就...

沒交專利費日本行銷付之流水 中國醫判賠生技公司200萬

興櫃生技公司綠茵8年前和中國醫藥大學簽約，經技術移轉取得瓜科血糖調控食品專利，後中國醫未續費導致日本專利失效，綠茵控訴權...

林秉樞聲請重製卷證 駁回確定

林秉樞因施暴立委高嘉瑜被起訴傷害等罪，由新北地方法院審理，林的委任律師聲請重製所有卷證，並在檢察官、高嘉瑜律師不在場時閱...

騎車摔癱聲請國賠 更一審判1497萬

原擔任南投縣警官的楊姓男子10年前在杉林溪公路騎單車，在下坡路段遇到路面坑洞摔車，四肢癱瘓；楊向縣府聲請國賠3500多萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。