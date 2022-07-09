罵警「包庇吃案」算妨害公務？可受公評逆轉無罪確定

台中張姓男子檢舉騎樓占用，他不滿第一分局女警處理結果，2人大吵時口出「就是你在那邊包庇吃案縱容」等語，法院一審以張攻擊女警擔任警職公正性，依妨害公務判他2月；二審則認為，張男是就可受公評之事評論，非杜撰或毫無意義謾罵，撤銷改判他無罪，全案確定。

檢警調查，張男2019年9月打電話檢舉騎樓堆積物品，第一分局1名女警獲報到場，張不滿對方處理結果朝她辱罵「就是你在那邊包庇吃案縱容」、「你每次來都是在那邊包庇吃案」，足以貶抑一般人對依法執行職務的女警的人格、名譽。

台中地院一審時，張否認侮辱公務員，辯稱是在評論女警處理這件公共事務的意見，她沒去處理自己報案的違規地點，還說警察的行為都是可受公評；女警則說，當天到場沒發現違規所以未開單，張就在大馬路上大聲說他圖利、包庇等語。

法院勘驗密錄器發現，雙方衝突前，女警因質疑張男移動她機車，一再質問「你為什麼要移我的車？」還說「你不要一直看我胸部」、「你這是性騷擾」，爭執過程張脫口「你在那邊包庇吃案」等語。

一審以案發情境、張男態度及言語內容觀察，認為他使用的言詞有輕蔑、貶損，且攻擊女警擔任警職的公正性，依妨害公務侮辱公務員判他2月徒刑，得易科罰金。

台中高分院二審認為，張男針對女警執勤行為，而員警是否依規法取締交通違規，與公眾往來安全息息相關，事關公益，自屬可受公評之事，張男就其認知發表個人主觀評論，非空穴來風或捏造，難認有真正惡意。