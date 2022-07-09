新竹婦控堆磚牆害她不慎跌傷 結局反轉遭判3個月徒刑

謝姓婦人報警控訴王姓女子在路旁任意放石磚，害得自己不慎絆倒跌傷，但警方事後調查相關人證詞並調閱相關監視器畫面，發現根本就是謝婦本人主動踹倒矮牆，才會害得自己受傷，「做賊喊抓賊」。新竹地院審理認為謝耗費國家司法資源，依誣告罪處謝姓婦人3個月有期徒刑。

檢警調查，46歲的謝姓婦人去年1月間下午在新竹市某路旁想要停車，不滿王姓女子在路邊堆放6塊石磚當作隔界，讓她不好停車，因此用腳踹倒石磚矮牆，沒想到因此受傷，不僅右膝挫傷、左小腿表淺擦傷，還有頭暈目眩、乏力等症狀。

未料，謝姓婦人受傷當晚，竟氣呼呼跑到派出所報案，控訴王姓女子在路邊任意堆放石磚，才害得她步行經過該處，不慎遭到石磚絆倒受傷，要告王女涉犯傷害罪嫌。

王姓女子無端被控訴，提出現場監視器影像，戳破謝姓婦人謊言，也立刻回擊反告謝女誣告。謝姓女子坦承提告對方傷害，但矢口否認有誣告犯行，案經檢察官偵查終結起訴，由新竹地院進行簡式審判程序審理。