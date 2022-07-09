沒交專利費日本行銷付之流水 中國醫判賠生技公司200萬

興櫃生技公司綠茵8年前和中國醫藥大學簽約，經技術移轉取得瓜科血糖調控食品專利，後中國醫未續費導致日本專利失效，綠茵控訴權利金損失、赴日行銷費付之流水求償500多萬元，中國醫則認為是對方自己商業損失卻轉嫁給他們，法院審酌契約後，判中國醫應給付綠茵200萬元，可上訴。

綠茵主張，2013年7月5日和中國醫簽訂「具血糖調控功能之多胜肽」在瓜科血糖調控間食品的開發技術移轉授權合約，由中國醫專屬授權他們專利權20年，範圍包括台、日、美國及歐盟，約定權利金400萬元，且中國醫每年需依生產銷售品總額另付衍生利益今百分之2給公司。

綠茵說，該技術因2014年7月，中國醫沒繳納日本專利金維護費而失效，卻仍向他們收權利金、每年衍生利益金，導致公司喪失日本專利產生的市場獨佔優勢，多年在日本展覽、行銷費付之流水，商譽也受損，就相關損失向中國醫求償513萬6352元。

中國醫抗辯稱，依專利法、雙方合約，都表達合作目的是技術移轉，讓綠茵使用技術製造、販賣保健品，而非是技術專利保障或讓產品具市場獨佔優勢，契約也表明，中國醫不保證授權技術可專利性，且日本專利2014年就失效，綠茵卻拖延7年才求償，無非是將商業損失轉嫁於醫院。

中國醫也認為，綠茵未就授權技術喪失日本專利保護的損害，與喪失日本市場獨佔優勢的相當因果關係舉證，主張駁回。

法院查，雙方契約名稱是「技術移轉授權合約書」，其標題可知是技術移轉及專利授權，契約中也說明有移轉技術，並專屬授權其專利權；因此，綠茵除可使用專利，也取得排他市場優勢，技術移轉則讓綠茵取得技術領先優勢，不採信中國醫辯詞。