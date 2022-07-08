追查不法股市投資群組 調查局辦19案、約談23人
調查局表示，針對有人利用近期股市波動，透過電視節目、社群平台等通訊媒介散布流言或不實資料，台北市調查處等外勤處站今天同步執行19案，約談23人，以維交易秩序。
調查局掌握，近期出現擾亂股市交易的新型犯罪型態，有別於過去常見的電視投顧老師，有心人士改以通訊軟體成立投資群組，透過在網站發表文章、發送簡訊等方式吸引民眾加入。
檢調獲報，自稱老師、專家的人士在群組中鼓吹民眾投資特定股票，以利有心人士從中獲利，甚至同時向民眾收取每月新台幣3000元至3萬元不等的會員費用。
法務部調查局新聞稿指出，針對有人利用股市波動，透過電視、社群平台等媒介散布流言或不實資料，涉嫌違反證券交易法及證券投資信託及顧問法，今天動員台北市、新北市、桃園市、台南市等調查處，及中部地區機動工作站、基隆市調查站等外勤處站，同步展開行動。
調查局說，今天共同步執行19案，約談23人、搜索4處所，並依法扣押會員名冊等資料，將持續釐清到案對象是否刻意誤導投資人意向，影響股市交易秩序，以遏止不實訊息妨害股市穩定。
調查局表示，將加強注蒐不實訊息影響股市穩定的案件線索，尤其針對刻意誤導股市風向的特定人士，積極蒐證偵辦，並請投資人審慎過濾消息來源及可靠度，切勿輕信不實訊息。
調查局呼籲，民眾若發現不實訊息影響股市穩定，請立即向調查局提出檢舉，共同確保股市交易安全，維護經濟穩定發展。
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